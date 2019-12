Ce vendredi, la presse anglaise est unanime. Mikel Arteta devrait être officiellement nommé entraîneur d’Arsenal. Un retour au bercail pour l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City qui s’annonce toutefois animé. Sportivement, l’Espagnol va devoir réanimer des Gunners amorphes dans le ventre mou de la Premier League (10e) et tout faire pour que la Coupe d’Europe soit au rendez-vous la saison prochaine.

Pour y arriver, l’ancien milieu de terrain âgé aujourd’hui de 37 ans tentera forcément d’imposer son style de jeu. Mais il y a fort à parier pour que l’ex-joueur du Paris Saint-Germain bénéficie d’un petit coup de pouce lors du prochain mercato hivernal. Hier, une première piste a d’ailleurs été citée en ce sens. Cependant, les derniers échos des médias britanniques à ce sujet donnaient un sentiment de scepticisme, notamment en ce qui concerne le futur d’une partie de l’effectif.

Près de la moitié du groupe pense à partir

Si les cas de Mesut Özil et de Pierre-Emerick Aubameyang étaient décrits comme en suspens, on apprend ce vendredi que les deux stars du club ont bien la bougeotte. Embourbé dans des soucis extrasportifs, Özil serait ainsi proche de filer en prêt du côté de Fenerbahçe selon le Daily Mail. Pour rappel, le contrat de l’Allemand court jusqu’en juin 2021. Mais ce n’est pas tout. The Independent affirme qu’Aubameyang, dont le bail s’étend aussi jusqu’en 2021, désire plus que jamais partir, confirmant ainsi les dernières rumeurs à ce sujet.

Des velléités de départ qui seraient également présentes chez Alexandre Lacazette et Granit Xhaka, ainsi que dans « la moitié de l’effectif » londonien selon le journal anglais. L’intronisation d’Arteta ne serait pas la raison principale de ce sentiment, mais plutôt la gestion désastreuse de la direction du club, fortement critiquée pour ne pas avoir les plus grandes ambitions du championnat anglais. Mikel Arteta est donc prévenu. Le chantier qui l’attend à l’Emirates s’annonce gigantesque. Et pour une première expérience en tant qu’entraîneur principal, l’Espagnol n’a pas choisi l’option la plus facile.