C’est la fin d’une ère. Après 28 ans passés au club, Francesco Totti va quitter le club de son coeur. Cet après-midi, au Stade Olympique de Rome, l’éternel numéro 10 a fait ses adieux à l’occasion de la dernière journée de Serie A, lors du match de la Louve face au Genoa. Dès l’échauffement, tous les regards étaient rivés sur le joueur de 40 ans, et des premières larmes coulaient sur les joues des supporters présents dans l’enceinte romaine.

Tout au long de la rencontre, on a vu les supporters déployer des banderoles et entonner des chants en son honneur. Et c’est quand la légende de la Roma est entrée, aux alentours de la 55e minute, alors que son équipe égalisait (1-1), que le stade a véritablement explosé. Sa prestation aura d’ailleurs été plutôt bonne, avec plusieurs excellentes passes à destination de Strootman ou d’El Shaarawy. Applaudi à chaque ballon touché, il n’aurait pas pu rêver mieux, puisqu’à la 90e minute, Perotti a offert la victoire aux siens !

Et avec cette victoire arrachée dans les derniers instants de la partie, la Roma terminera bien deuxième du championnat. Mais les hommes de Spaletti ont eu chaud, puisqu’avec la victoire de Naples sur la pelouse de la Sampdoria (4-2), sans ce but de Perotti le club de la capitale italienne aurait dû passer par les barrages de la Ligue des Champions ! On aurait tous aimé un petit but de Totti pour terminer, mais l’histoire d’amour entre la Louve et son enfant termine de la meilleure des manières ! Il a ensuite été porté en triomphe par ses partenaires, dans lors de scènes qui resteront à jamais dans l’histoire du club.