Depuis plusieurs mois, l’AC Milan ne savait pas vraiment à quelle sauce il allait être mangé par l’UEFA. Dans le viseur de l’instance dirigeante du football européen, le club italien a évité de justesse l’exclusion en coupe d’Europe après s’être saisi du Tribunal Arbitral du Sport. Aujourd’hui, les Rossoneri ont été définitivement fixés sur leur sort via un communiqué publié sur le site officiel de l’UEFA.. Des sanctions où l’on apprend que l’argent obtenu cette saison en Ligue Europa sera directement reversé dans les caisses de l’UEFA. Mais pas seulement.

« La chambre de jugement de l’organe de contrôle financier de club (CFCB) a rendu une décision dans l’affaire du club AC Milan à la suite de la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans l’affaire CAS 2018 / A / 5808 AC Milan c. UEFA pour l’imposition d’une mesure disciplinaire proportionnelle pour la violation par le club du Règlement de l’UEFA sur la licence des clubs et le fair-play financier, en particulier l’exigence de rentabilité. Par conséquent, si le club n’est pas conforme aux règles du fair-play financier au 30 juin 2021, il sera exclu des prochaines compétitions de clubs de l’UEFA pour laquelle il serait qualifié, pour les saisons 2022/23 et 2023/24. Le club aura également une retenue de 12 millions d’euros sur les recettes tirées de l’UEFA Europa League 2018/19 et ne sera pas autorisé à inscrire plus de 21 joueurs pour participer aux compétitions de l’UEFA lors des saisons 2019/20 et 2020/21. »

Privé de ses revenus 2018/2019 en Ligue Europa, l’AC Milan devra donc la jouer profil bas jusqu’à la fin de la saison. Les nouveaux propriétaires auront notamment la mission d’équilibrer les comptes du club d’ici le 30 juin sous peine d’être privés de coupe d’Europe. Auteur d’un mercato estival 2018 où un grand nombre de prêts avec option d’achat ont été conclus, le club transalpin va sans doute réajuster sa politique de recrutement. Enfin, à l’instar de ce qu’avait connu le Paris Saint-Germain, Milan devra composer avec un effectif très limité en coupe d’Europe.