Le chaos. Le Corriere dello Sport, en toute mesure, décrit ainsi la situation à l’AC Milan. Il faut dire que la onzième place au classement de Serie A et la claque reçue à Bergame face à l’Atalanta ce week-end (5-0, 17e journée) plongent le club lombard dans une situation critique. Les Rossoneri, qui ont déjà changé d’entraîneur (Stefano Pioli a remplacé Marco Giampaolo), entendent recruter en janvier pour tenter d’inverser la tendance et rattraper leur retard sur les places européennes (14 points sur le 4e, l’AS Roma).

Les plans semblent d’ailleurs plutôt clairs, avec un renfort souhaité par ligne. La Gazzetta dello Sport commence évidemment par le secteur offensif et le retour tant attendu de Zlatan Ibrahimovic (38 ans). Les pensionnaires de San Siro ont accédé à sa requête de signer un contrat de 18 mois, avec des bonus conséquents en cas de qualifications européennes. En contact permanent avec le Suédois et son représentant Mino Raiola, ils espèrent un dénouement positif d’ici le 30 décembre pour pouvoir annoncer la nouvelle en grandes pompes pour le réveillon.

Milan sait comment financer son marché

Dans l’entrejeu, le Diavolo travaille aussi. Selon nos informations, l’agent de Nemanja Matic (31 ans), qui cherche une porte de sortie au Serbe pour retrouver le temps de jeu qu’il n’a plus du côté de Manchester United et Old Trafford, avait rendez-vous ce lundi avec la direction sportive milanaise pour discuter affaires. Enfin, en défense centrale, Jean-Clair Todibo (19 ans) fait toujours office de cible n° 1 pour les Rossoneri. La Gazzetta assure qu’un accord avec le FC Barcelone a été trouvé, mais qu’il manque encore la réponse définitive du jeune international U20 tricolore. Pour financer ce marché, Milan n’a d’autre choix que de dégraisser, comme le détaille le Corriere dello Sport.

Ricardo Rodriguez (27 ans) pourrait plier bagage pour rapporter quelques précieux deniers au club. Naples serait attentif à la situation du Suisse. Lucas Paqueta (22 ans) devrait faire l’objet d’une offre du Paris SG, puisque Leonardo s’est déjà entendu avec l’international auriverde et ses représentants. Franck Kessié (23 ans) plaît lui toujours autant à Wolverhampton, déjà intéressé cet été. Fabio Borini (28 ans) est attendu pour sa part du côté du Genoa, tandis qu’Ante Rebic (26 ans), très décevant, ferait son retour à l’Eintracht Francfort. Enfin, le dossier Gianluigi Donnarumma (20 ans), sous contrat jusqu’en juin 2021, reste à surveiller, avec la Juventus et le PSG à l’affût. Ça risque de bouger sévère à Milan !