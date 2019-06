Le scénario ressemble furieusement à celui du dossier Frenkie de Jong. A bientôt 20 ans, Matthijs de Ligt était en effet l’autre grand talent de l’Ajax Amsterdam que tous les grands d’Europe voulaient. Et encore une fois, le Paris Saint-Germain était annoncé en pole position dans ce dossier. Entamées sous l’ère Antero Henrique, les négociations avec le joueur semblaient avoir abouties.

Henrique viré, la piste de Ligt semblait malgré tout toujours bien engagée, notamment en raison des rapports entre l’agent du Batave, Mino Raiola, et le nouveau directeur sportif des Rouge-et-Bleu, Leonardo. Mais entre temps, les choses ont évolué. Et cette fois-ci, ce n’est pas le FC Barcelone qui est venu semer la zizanie, mais la Juventus. Il y a quelques jours, la presse italienne indiquait que la Vieille Dame avait surenchéri et avait désormais les faveurs de de Ligt.

Encore un échec pour le PSG ?

En clair, les Bianconeri proposeraient un salaire plus conséquent au joueur (environ 15 M€ par saison). Aujourd’hui, la Gazzetta dello Sport annonce que l’affaire est en bonne voie pour les Piémontais. « Sauf surenchère du PSG, nous sommes bien placés », serait désormais le mot d’ordre au sein de la Juve d’après le quotidien. Un accord Juve-de Ligt tout proche avec un chèque de l’ordre de 70 M€ pour l’Ajax Amsterdam.

Mais ce n’est pas tout. Tuttosport annonce lui aussi que l’affaire est au stade de « finalisation ». Le journal turinois ajoute que de Ligt se verrait bien jouer avec Cristiano Ronaldo et que l’offensive de Pavel Nedved à Monaco il y a une semaine aurait fait basculer l’affaire. Quelques mois seulement après le revirement de situation dans le dossier de Jong, Paris est bien parti pour revivre la même mésaventure.

