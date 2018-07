Voilà un revirement de situation que le mercato a l’habitude d’offrir. Attendu depuis plusieurs mois du côté de Manchester City, où Pep Guardiola souhaitait lui offrir une place de choix dans son entrejeu, Jorginho (26 ans), milieu international italien (8 sélections) devenu incontournable à Naples ces trois dernières saisons, a finalement choisi de s’engager avec Chelsea.

Jorginho a paraphé un contrat de cinq ans avec les Blues jusqu’en juin 2023. Les Napolitains empochent quelques 65 M€ dans l’opération. Plusieurs raisons expliquent cette volte-face inattendue. D’abord, l’arrivée de Maurizio Sarri chez les pensionnaires de Stamford Bridge.

Le technicien italien lui a accordé une confiance aveugle ces trois dernières années. Une confiance que ce dernier lui a rendue sur le terrain. Ensuite, la perspective de vivre à Londres. Jorginho préfère la capitale anglaise à Manchester selon les dires de son désormais ex-président Aurelio De Laurentiis. Les Citizens, eux, vont devoir se trouver un nouveau milieu.

Welcome to London, and welcome to Chelsea, Jorginho ! #WelcomeJorginhohttps://t.co/BnAsrtOA4I

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 juillet 2018