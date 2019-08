L’Inter est en plein révolution. Après avoir terminé à la quatrième place de Serie A la saison passée, le club milanais a tout chamboulé. Luciano Spalletti quittant son poste d’entraîneur, les Nerazzurri ont dû chercher un nouveau technicien. Rapidement, ces derniers ont trouvé leur bonheur en la personne d’Antonio Conte, assis sur le banc de Chelsea pendant un an. Derrière, le recrutement a rapidement débuté avec les arrivées, entre autres, de Diego Godin (Atlético de Madrid), Stefano Sensi (Sassuolo), Valentino Lazaro (Hertha Berlin) et Nicolò Barella (Cagliari).

Mais l’Inter ne comptait pas s’arrêter là. Avec les problèmes autour de sa prolongation, Mauro Icardi n’était pas certain d’être Intériste dans quelques mois. Finalement, l’attaquant argentin a été invité à prendre la porte par Beppe Moratta il y a plusieurs semaines. Un départ qui sera lourd de conséquences mais les dirigeants milanais ont tout anticipé. Depuis le début du mois de juin, les Nerazzurri ont ciblé le remplaçant d’Icardi : Romelu Lukaku. Rapidement, les négociations ont débuté et Manchester United a mis l’attaquant belge sur le marché.

Romelu Lukaku nouveau numéro 9 de l’Inter !

Pas forcément dans les plans d’Ole Gunnar Solskjær, le joueur âgé de 26 ans reste sur une saison décevante avec les Red Devils (12 buts en Premier League), lui qui a perdu du temps de jeu depuis la nomination du Norvégien. Et le principal concerné n’avait d’ailleurs pas caché son enthousiasme au sujet du futur Inter : « c’est bon de voir Conte rejoindre l’Inter Milan. Pour moi, c’est le meilleur entraîneur du monde. J’ai déjà pris la décision pour mon avenir mais je ne peux pas la révéler car j’ai un contrat avec Manchester United et je respecte le club. »

Finalement, après plusieurs semaines de discussions et un bras de fer engagé par le joueur qui a refusé de retourner s’entrainer avec MU, l’Inter et Manchester United ont trouvé un accord pour le transfert du Belge qui est arrivé tard dans la nuit à l’aéroport de Malpensa et qui a été accueilli par une foule de journalistes et des centaines de supporters. Le club milanais a officialisé ce jeudi la nouvelle via un communiqué : « Romelu Lukaku est officiellement un nouveau joueur de l’Inter. Le footballeur belge, qui arrive de Manchester United, a signé un contrat avec le club nerazzurro jusqu’au 30 juin 2024. » Les Nerazzurri ont d’ailleurs dû dépenser 78 millions d’euros (bonus compris) pour s’attacher les services du natif d’Anvers.

