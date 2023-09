AS Monaco - RC Lens : les compositions officielles

C’est l’un des chocs de cette 4e journée de Ligue 1. Ce samedi soir, l’AS Monaco, sixième la saison passée, reçoit le RC Lens, dauphin du PSG lors du dernier exercice, au Stade Louis II. Si le club du Rocher a bien lancé sa saison avec deux victoires et un match nul en trois journées de Ligue 1, le club artésien n’a quant à lui pas remporté le moindre match pour le moment avec deux revers et un nul. La rencontre risque d’être alléchante puisque les Monégasques ont la meilleure attaque de ce début de championnat avec dix buts tandis que les Sang et Or ont toujours marqué malgré leur trois faux-pas. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Adi Hütter aligne un 3-4-3 avec une défense à trois Singo-Maripan-Magassa, un double-pivot Camara-Fofana, Vanderson et Caio Henrique en pistons et un trio d’attaque Golovin, Ben Yedder et Minamino. La recrue Folarin Balogun, tout juste arrivé d’Arsenal, débute sur le banc. En face, Franck Haise débute également en 3-4-3 avec une arrière-garde Gradit-Danso-Medina, Sotoca et Haïdara en pistons, Spierings et Abdul Samed devant la défense tandis que Thomasson et Fulgini tenteront de servir Wahi, qui va connaître sa première titularisation avec Lens.

Les compositions d’équipes :

AS Monaco : Köhn - Singo, Maripan, Magassa - Vanderson, Camara, Fofana, Caio Henrique - Golovin, Ben Yedder, Minamino

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Sotoca, Abdul Samed, Spierings, Haïdara - Thomasson, Wahi, Fulgini