Le PSG prêt à laisser filer Ángel Di María pour s'offrir une star !

«Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l’école. Je voudrais partir d’ici par la grande porte, et si je pars c’est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat. Le but, c’est de se battre pour gagner la Ligue des Champions. Ce n’est pas facile de rester 7 ans dans un même club, parfois on a besoin de quelque chose de nouveau, d’un changement. Mais oui je me sens Parisien ici», déclarait récemment Ángel Di María à la chaîne argentine TNT Sports. Pourtant, malgré cet attachement affiché pour le club de la capitale, sa situation contractuelle n'évolue guère, et ce à désormais quelques mois de la fin de son contrat. À ce titre, les dirigeants parisiens semblent désormais avoir bien d'autres plans en tête.

Dans son édition du jour, L'Equipe affirme ainsi que l'attaquant international argentin (120 sélections, 23 buts) s'éloigne de plus en plus du club parisien. Et pour cause, si El Fideo espère bien continuer à briller sous le maillot Rouge et Bleu, son option d'une année supplémentaire ne pourra quant à elle s'activer que si l'ensemble des parties trouve un accord. Et c'est bien là que le bât blesse. Moins étincelant cette saison, le natif de Rosario qui comptabilise trois buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues n'apparait plus comme un élément indispensable aux yeux du board parisien, qui plus est avec l'arrivée récente de Lionel Messi poussant inévitablement l'ancien joueur de Manchester United sur le banc des remplaçants.

Le PSG veut regénérer son effectif !

Un flou contractuel qui interroge d'ailleurs le principal concerné, pas forcément ravît de l'attentisme affiché par ses dirigeants. Distributeur de caviars à la pelle, le meilleur passeur de l’histoire du club pourrait donc quitter plus vite que prévu le club de la capitale. Mais là aussi, le PSG semble avoir déjà un plan. Toujours selon le quotidien français, les Parisiens, toujours en course pour soulever la première Ligue des Champions de leur histoire, souhaitent en effet régénérer une partie de leur effectif lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, un nom ressort avec insistance. Déjà évoqué cet hiver, Lucas Paqueta, évoluant actuellement sous les couleurs de l'OL, reste ainsi une piste prioritaire pour l'été prochain. Doué techniquement et véritable fer de lance de l'effectif rhodanien, le meneur de jeu auriverde, sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OL, serait en effet très apprécié par Leonardo, qui l’avait d’ailleurs fait venir à l'AC Milan.

Si les négociations avec Jean-Michel Aulas ne s'annoncent pas des plus simples, en témoigne les propos tenus à Europe 1 par le président lyonnais cet hiver - «j'ai dit à Leonardo que j'allais l'appeler. Mais non, il ne partira pas à Paris. Il y a eu un autre club, par contre, qui nous a fait une demande» - la donne pourrait cependant avoir changé depuis. Touché psychologiquement par le départ de Bruno Guimaraes vers Newcastle, Paqueta pourrait ainsi décider de rejoindre le club de la capitale. Et nul doute que le PSG saura comment faire pour convaincre l'international brésilien de rejoindre un effectif aussi compétitif. À Paris, les plans estivaux sont en tout cas déjà bien lancés, au grand dam d'Ángel Di María...