Le PSG tient également un accord avec Kylian Mbappé !

L'information dévoilée hier dans nos colonnes et reprise par la plupart des médias français a provoqué une onde de choc au-delà des frontières de l'Hexagone. Kylian Mbappé (23 ans) a fait son choix pour son avenir et va annoncer sa décision ce dimanche. Depuis toujours, la volonté du joueur et de son entourage a été de se donner le maximum de chances et une latitude absolue pour prendre la meilleure décision pour son avenir qu'il se trouve à Madrid ou à Paris.

C'est la raison pour laquelle il n'a fermé aucune porte, que ce soit du côté du Real Madrid que du PSG. Il y a deux semaines, nous vous annoncions d'ailleurs que le champion du monde 2018 était sur le point de trouver un accord avec le club merengue concernant les droits à l'image du joueur. C'est désormais chose faite avec de grosses concessions sur les droits à l'image faites du côté du club espagnol qui va offrir des conditions avantageuses, supérieures à celles qu'avait obtenu Cristiano Ronaldo lorsqu'il évoluait au club.

Le PSG et le Real Madrid sont OK avec Mbappé... qui a déjà fait son choix

L'accord trouvé avec la Casa Blanca, Kylian Mbappé se devait de faire de même avec le PSG. La dernière réunion avec le PSG, qui fait tant trembler la presse espagnole, a permis également au triple meilleur joueur de l'année de L1, en fin de contrat en juin prochain, de trouver un accord avec le club de la capitale. Le champion de France en titre a décidé de tout mettre en œuvre pour tenter de satisfaire sa star numéro 1 de rester dans la capitale cet été.

L'attaquant de 23 ans est donc dans la meilleure condition possible et celle qu'il souhaitait, à savoir être en possession de deux offres concrètes et acceptées de la part du PSG et du Real Madrid. Comme révélé hier, Kylian Mbappé a déjà pris sa décision. Que ce soit en Espagne ou en France, il va falloir se résoudre à attendre d'ici ce week-end pour connaître l'épilogue de ce feuilleton qui tient en haleine les supporters madrilènes et parisiens depuis de nombreux mois. Une chose est sûre, les deux clubs auront tout fait pour tenter de convaincre l'international tricolore. Mais comme le dit une célèbre émission, à la fin, il n'en restera qu'un.