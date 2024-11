Divorce imminent entre Paul Pogba et la Juventus

Le retour de Paul Pogba approche à grands pas. Suspendu initialement pendant quatre ans suite à un test positif aux métabolites de la testostérone, le milieu français a finalement vu sa suspension être réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du Sport (TAS). Mais son retour - prévu en mars 2025 - ne se fera pas sous les couleurs de la Juventus. D’après Sky Sports News, les Bianconeri vont annoncer la fin de son contrat, ce vendredi.

Ces dernières semaines, le club turinois et le natif de Lagny-sur-Marne finalisaient leur séparation. En effet, Thiago Motta a déjà de nombreuses options pour son milieu de terrain et ne compte pas sur le Français. Reste à voir quel sera le prochain club de Paul Pogba, lui qui ambitionne toujours de reporter le maillot de l’équipe de France et de disputer la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.