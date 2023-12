Real Madrid : l’étonnante anecdote sur Karim Benzema et José Mourinho

L’été dernier, Karim Benzema (35 ans) a quitté le Real Madrid. Dans la capitale espagnole, l’attaquant français a tout gagné, lui qui a connu de nombreux coachs. Parmi eux, un certain José Mourinho. On le sait, le Portugais n’a pas ménagé l’ancien joueur de l’OL. On se souvient de la fameuse déclaration du Special One, qui avait indiqué avoir besoin d’un chien pour partir à la guerre plutôt que d’un chat, en parlant de KB9. Ce mardi, Mundo Deportivo fait de nouvelles révélations sur les relations entre les deux hommes. Questionné par le média ibérique, José Morais, ancien assistant de Mourinho à Madrid, a confié : «Benzema était un joueur très apprécié des supporters et du président Florentino Pérez, mais il ne marquait pas beaucoup de buts.»

Puis, celui qui faisait office de traducteur entre le coach et le joueur a expliqué que l’ancien entraîneur de Chelsea voulait parler de cela avec le Français. Mourinho a dit à Benzema : " tu dois marquer des buts, n’est-ce pas ?" Ce à quoi l’attaquant a répondu : "est-ce que le coach veut que je marque des buts ?". Mourinho a répondu : "bien sûr, je veux que tu marques des buts. Pourquoi es-tu ici ? Pour marquer des buts, tu es un attaquant". Benzema a répondu : "Eh bien, d’accord. Si tu veux que je marque des buts, je le ferai." Après cette conversation, l’attitude du Nueve a changé selon Morais. C’était un grand joueur, mais il n’était pas très conscient de ce qu’on lui demandait. Sa mission était simplement de marquer des buts. Il était là pour jouer, mais marquer des buts était quelque chose de secondaire. Il a beaucoup de qualité dans son toucher de balle, dans sa simplicité dans ses dribbles et dans sa vision du jeu. Il créait des situations et ensuite il donnait le ballon aux autres pour marquer des but. Mais à partir de ce moment-là, il a pris conscience de ce que voulait l’entraîneur … Et c’est comme ça que ça a commencé, avec cette simplicité.