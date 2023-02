Premier League : Newcastle au pied du podium après son match nul face à West Ham

Suite de la 22ème journée de Premier League avec la dernière confrontation du jour en ce samedi. A cette occasion, Newcastle recevait West Ham à St James’ Park. Respectivement 4ème et 17ème du championnat anglais avant le coup d’envoi, les deux équipes n’avaient pas du tout le même objectif en tête avant le coup d’envoi. Même si les deux formations espéraient s’imposer pour glaner des points précieux en vue de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions pour les locaux et de s’éloigner de la zone de relégation pour les visiteurs, le match était finalement plutôt équilibré.

Dès le début de la rencontre, Callum Wilson venait tromper le gardien adverse et inscrivait son septième but de la saison en Premier League après une récupération haute de son équipe puis une passe décisive en profondeur de Sean Longstaff (3e, 1-0). Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir West Ham régir sur corner grâce à Lucas Paqueta (31e, 1-1). Au retour des vestiaires, malgré les nombreux changements de part et d’autre, le score ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final. Au classement, ce match nul ne fait les affaire d’aucune des deux équipes. Newcastle reste à la 4ème place tandis que West Ham gagne une petite place et se retrouve en 16ème position.

