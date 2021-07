AS Rome : José Mourinho cible Sardar Azmoun

L'AS Rome ne cesse d'être actif lors de ce mercato. Si une recrue au poste de latéral gauche est toujours attendue par José Mourinho, la direction du club de la Louve est également à la recherche d'un nouvel attaquant, après la fin du prêt de l'Espagnol Borja Mayoral, de retour au Real Madrid. Selon Sky Sport Italia, la première cible serait l'Iranien Sardar Azmoun, un des meilleurs attaquants du championnat russe : 53 buts et 19 passes décisives en 84 matches sous le maillot du Zenit Saint-Pétersbourg.

Les Giallorossi auraient déjà entamé des discussions avec le club russe, mais ne seraient pas les seuls à vouloir s'adjuger ses services : le Bayer Leverkusen serait aussi entré dans la course de l'international (52 sélections, 34 buts) et devrait faire une offre de 18 millions d'euros cet été. Une offre qui serait plus intéressante financièrement pour le Zenit, mais l'entraîneur portugais José Mourinho pourra encore tenter de convaincre l'attaquant de 26 ans de rejoindre ses rangs.