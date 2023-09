PSG : le départ de Marco Verratti va rapporter gros

La suite après cette publicité

Contrairement à son compère Julian Draxler, Marco Verratti devrait, normalement, bien s’engager du côté d’Al-Arabi, au Qatar. Après plus d’une décennie au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain italien va quitter l’Hexagone, lui qui a tout connu en France, pour le meilleur et pour le pire. Plus vraiment désiré par Luis Enrique, l’ancien joueur de Pescara devrait rapporter un gros chèque à Paris.

D’après les informations de L’Équipe, le transfert de Marco Verratti à Al-Arabi devrait permettre au PSG de renflouer les caisses à hauteur de 50 M€ bonus compris. Une enveloppe conséquente pour un joueur trentenaire, qui ne va pas déplaire aux Parisiens, peu habitués à de telles ventes. L’opération devrait se finaliser dans les prochains jours.