Le FC Barcelone fixe un ultimatum à Miralem Pjanic, le rêve fou de l'Inter Milan et d'Antonio Conte

La suite après cette publicité

Le Real Madrid peut frapper un grand coup sur la Liga

Direction l'Espagne où la Liga se joue peut-être ce soir à Anoeta entre la Real Sociedad et et le Real Madrid. En effet, les Merengues peuvent frapper un grand coup en profitant du faux pas du FC Barcelone ce week-end pour prendre la tête du championnat. Pour Marca, le destin du Real est entre ses mains. Le club de Zinedine Zidane ne doit compter que sur lui pour devenir le nouveau leader de la Liga. Et pour le journal, cela dépendra du couple Benzema-Hazard qui devra tout faire pour mener le Real au sommet. D'ailleurs, ce sera l'occasion pour la Casa Blanca d'observer la progression de Martin Odegaard prêté à la Real Sociedad cette saison.

Le Barça a dix jours pour signer Pjanic

On reste en Espagne avec une information mercato concernant le FC Barcelone. Au-delà des cas Neymar et Lautaro Martinez, il y a un autre dossier qui agite la direction barcelonaise. En effet, le journal Sport indique que les Blaugranas attendent que la Juve parvienne à un accord avec Arthur ou un autre joueur de son effectif pour réaliser l'opération Pjanic. Mais les jours passent et la Juve a mis une date butoir pour vendre son joueur, l'opération sera impossible en juillet et donc il reste 10 jours au Barça pour signer Miralem Pjanic ! Affaire à suivre...

L'inter veut croire en ses chances de Scudetto

On termine en Italie où le retour de la Serie A donne des espoirs à l'Inter. Alors que la Juventus semble en mauvaise posture avec ses récentes prestations en Coupe d'Italie, les Nerazzurri veulent en profiter et visent 13 victoires sur les 13 prochains matches de championnat. Pour la Gazzetta dello Sport, «l'Inter part à la chasse au 13». Antonio Conte emmène tout le monde avec lui, il veut gagner tout les matches pour rêver du Scudetto. Un défi important qui fait aussi la Une du Corriere dello Sport qui estime que le compte/Conte à rebours est lancé pour l'Inter ! Ce soir face à la Sampdoria, l'Inter joue gros et c'est la première étape vers le titre. D'ailleurs le coach de l'Inter estime qu'avec une victoire ce soir, la Juve ne sera plus qu'à 6 points et la pression sera sur la Vieille Dame. La fin de saison s'annonce passionnante en Serie A !