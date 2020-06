Le Barça a tranché entre Neymar et Lautaro Martinez !

Cet été, le FC Barcelone veut faire une signature spectaculaire. L'année passée, c'était celle d'Antoine Griezmann, et cela s'est un peu compliqué pour lui au fil du temps. Malgré la crise, une situation financière quasiment intenable, les Blaugranas veulent toujours ajouter à leur effectif un élément qui va enflammer le public et surtout pourrait rapporter un peu d'argent en marketing. Ainsi, deux pistes sont étudiées depuis un petit moment maintenant.

La première mène à Lautaro Martinez, l'avant-centre de l'Inter Milan. L'international argentin a tout pour prendre la succession de Luis Suarez, qui a même été proposé à la formation lombarde. Pourtant les négociations avec l'écurie italienne ne se passent pas vraiment bien puisque les Nerazzurri restent bloqués sur le paiement de la clause du joueur (111 millions d'euros). Ces difficultés pourraient amener le Barça à laisser tomber.

Le Barça penche pour Neymar

C'est en tout cas ce qu'explique Sport ce dimanche matin sur sa Une. Le quotidien avance que les difficultés dans les négociations poussent les dirigeants à se demander s'il n'est pas préférable d'essayer - encore - de ramener Neymar à la maison, malgré le fait qu'ils cherchent un avant-centre, ce que le Brésilien n'est pas. Ainsi, il semblerait que les dirigeants catalans aient fait leur choix, celui de tout mettre sur un potentiel retour du joueur du Paris SG.

De son côté, le natif de Mogi das Cruzes (28 ans et sous contrat jusqu'en 2022) a envoyé un gros message ce samedi : « cette période a été atypique, mais ce qui compte c'est d'avoir réussi à rester équilibré d'un point de vue mental et physique. Je suis prêt et motivé pour le retour, et forcément, je pense beaucoup à la Ligue des Champions. Nous avons une équipe forte, on a obtenu une qualification historique en quarts de finale et maintenant on veut atteindre cet objectif. Je me suis bien entraîné ces derniers mois, avec la même intensité et la même implication, mais l'ambiance des matchs me manque. Je n'en peux plus d'attendre de fouler les terrains, et si Dieu veut, d'écrire l'histoire ». Reste à savoir s'il veut marquer l'histoire avec le Paris SG, avant de rejoindre le Barça...