Jean-Kévin Augustin va s'engager avec le FC Nantes

Jean-Kévin Augustin a été au cœur d'un gros imbroglio ces derniers mois. Prêté par le RB Leizpig à Leeds en deuxième partie de saison dernière, le Français aurait dû, selon le club allemand en tout cas, être acheté définitivement par l'écurie entraînée par Marcelo Bielsa. Et ce, en raison d'une clause d'achat automatique en cas de montée, mais les Anglais n'entendent pas les choses de cette oreille...

Quoi qu'il en soit, le joueur formé au Paris Saint-Germain n'était plus désiré par la formation de Bundesliga. Il fallait donc lui trouver un point de chute, et si on se fie aux informations de Ouest France, c'est du côté de Nantes qu'il va poursuivre sa carrière. Et les Canaris, qui cherchaient un attaquant, signent un joli coup sur le plan financier puisque le joueur de 23 ans arrive libre de tout contrat.

Il a ainsi résilié son contrat avec Leipzig et va s'engager avec les pensionnaires de La Beaujoire pour deux ans, une fois qu'il aura passé sa visite médicale. Il retrouve donc la Ligue 1 quelques mois après l'avoir quittée, au terme de son prêt peu fructueux à Monaco en première partie de saison dernière (1 but en 13 rencontres de Ligue 1). Christian Gourcuff tient donc enfin son joueur offensif tant désiré.