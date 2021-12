Borussia Dortmund : le feuilleton Erling Haaland pourrait prendre une tournure inattendue

La suite après cette publicité

Real Madrid, Manchester City, FC Barcelone, Chelsea, Manchester United... Tous les plus gros clubs du Vieux Continent rêvent de lui. Et tout indique que son avenir va changer dans six mois, alors que Mino Raiola prépare déjà le terrain à un départ avec une multiplication de sorties médiatiques ces dernières semaines. Mais comme l'indique AS, tout pourrait bien changer.

Le média explique que le Borussia Dortmund va fixer un ultimatum au Norvégien, afin d'éclaircir sa situation au plus vite. Les dirigeants du club de Bundesliga vont lui poser la question suivante notamment : départ cet été ou saison de plus du côté de la Ruhr ? La deuxième option commence en tout cas à prendre de l'ampleur, et c'est le souhait des dirigeants, quitte à offrir un salaire colossal au joueur pour cette année supplémentaire.

Le Real est chaud pour qu'il reste en Allemagne, le PSG à l'affût

Et ça tombe bien, ça arrangerait bien le Real Madrid qu'il reste jusqu'en 2023. Le journal explique même qu'un départ en 2023 serait parfait, notamment parce que Florentino Pérez et compagnie estiment que Benzema a encore un peu de temps au plus haut niveau. Ce qui ne veut pas dire que les Madrilènes, jusqu'ici favoris pour le recruter, ne passeront pas à l'attaque cet été en cas de volonté de départ du Norvégien ; mais peu à peu, l'hypothèse de le voir rester chez les Jaune et Noir commence à s'écrire dans les esprits des clubs intéressés.

A noter qu'en Allemagne, Sky Sport y va aussi de ses informations explique que Liverpool a pris une bonne position dans la course pour celui qui risque bien d'être le grand buteur de la prochaine décennie. Et ce n'est pas tout puisque le PSG ferait aussi partie des plus gros candidats pour le recruter afin de remplacer Kylian Mbappé. Reds et Parisiens seraient même les nouveaux favoris... Affaire à suivre...