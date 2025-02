Tout Madrid assassine l’arbitrage !

Nouveau scandale à Madrid. Tenus en échec (1-1) par Osasuna lors de la 24e journée de Liga, les Merengues ne digèrent toujours pas les décisions arbitrales au cours de cette rencontre. Un nouvel épisode pour le club madrilène lancé depuis de longs mois dans une croisade contre les instances du football espagnol et habitué à régulièrement crier au complot. Pour rappel, ce samedi, Jude Bellingham, qui pourrait écoper jusqu’à 12 matches de suspension, a été renvoyé aux vestiaires avant la pause pour avoir proféré une injure que l’arbitre a prise pour lui. Par ailleurs, le penalty accordé aux locaux après une faute d’Eduardo Camavinga et l’intervention de la VAR ne passe pas non plus.

Le vestiaire de Madrid est désabusé !

«Ils se foutent de nous», auraient résumé certains joueurs à leur retour de Pampelune, exprimant un certain découragement face aux décisions prises. Si la presse espagnole, notamment pro-Madrid, n’épargne pas l’arbitrage de ce match, Carlo Ancelotti a lui aussi fait part de son dépit. «Il s’est passé des choses dans ces trois matchs que tout le monde a vues. Je n’ai rien à ajouter parce que je veux être sur le banc lors du prochain match. Ne me mettez pas là-dedans», a notamment concédé le technicien italien. De son côté, la chaîne du club, Real Madrid TV, a aussi joué son rôle en sortant la sulfateuse pendant le match contre Osasuna, comme le rapporte Mundo Deportivo.

«C’est épuisant, c’est épuisant. À quoi sert la VAR ? Chaque semaine, à chaque match, nous cherchons des justifications aux décisions des arbitres. Les joueurs d’Osasuna ont compris qu’ils avaient avec eux la complicité de l’arbitre. Munuera Montero (l’arbitre de la rencontre, NDLR) est le meilleur joueur d’Osasuna. Dans ces conditions, il sera très difficile de gagner la Liga. On se demandait pourquoi le Real n’arrivait plus à gagner deux championnats de suite. L’explication se trouve dans des journées comme celle d’aujourd’hui… La VAR ne fonctionne que dans un sens. Seul un miracle permettrait au Real de remporter cette Liga», pestait le média merengue. Marca ajoute, de son côté, que le Real considère que ce qui s’est passé samedi, entre le rouge de Bellingham et le penalty sifflé pour Osasuna, est tout simplement «sans précédent».

Une rencontre houleuse à venir avec le Comité Technique des Arbitres

Le média précise d’ailleurs que les Madrilènes ont déjà prévu de faire appel pour tenter de faire annuler la sanction infligée à son international anglais, ou du moins éviter qu’il ne prenne trop de matchs de suspension. Dans ce contexte de conflit maximal avec l’establishment arbitral, le Real Madrid prévoit d’ailleurs de se rendre au siège du Comité Technique des Arbitres, lundi prochain, pour écouter les audios du match contre l’Espanyol où Kylian Mbappé avait notamment subi un terrible tacle. Samedi, les nouvelles décisions prises à Pampelune confortent d’ailleurs les hautes sphères madrilènes dans ce sentiment d’injustice. «Je n’ai pas vu de scandale arbitral majeur depuis longtemps», ont ainsi commenté certains employés du Real Madrid en regardant le choc contre Osasuna.

Une chose est sûre, si le Real Madrid est bien parti pour rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions après son succès 3-2 à Manchester City en barrage aller (le retour aura lieu ce mercredi), la donne est bien différente en Liga. Avec deux petits points pris sur les neuf derniers possibles, le Real reste sur une série de trois matchs sans victoire et avance au ralenti. Lundi, quelques heures après une rencontre qui s’annonce houleuse au siège du CTA comme indiqué par Relevo, les coéquipiers de Vinicius Junior pourraient même perdre la tête du classement en cas de victoire du FC Barcelone face au Rayo Vallecano.