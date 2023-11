Bayern : l’incroyable record de précocité d’Harry Kane

Harry Kane est en mission. Buteur, pour la 18e fois de la saison, dans la victoire des siens face à Cologne vendredi soir (0-1), l’international anglais (62 buts en 89 capes) a une nouvelle fois sauvé le Bayern Munich. À 30 ans, l’attaquant né à Londres n’aura pas eu besoin de temps d’adaptation pour se sentir chez lui en Bavière. «Je me sens bien. Je me sens chez moi ici. Tout le monde m’a très bien accueilli, de la part des joueurs, du staff, du club, des supporters et je veux juste les remercier à chaque fois que je sors sur le terrain», racontait-il pour Sky Sports après le match.

Il faut dire qu’avec 18 réalisations en 12 journées, Harry Kane s’est offert un record exceptionnel puisqu’il est devenu le meilleur buteur anglais sur une saison de Bundesliga. Il dépasse ainsi Sancho (17 buts, 2019-20) et Keegan (17 buts, 1978-79), avec encore 22 matchs à jouer ! Une précocité folle qu’il explique par sa forme actuelle : «J’ai eu de bons moments dans ma carrière et de bons moments, mais celui-ci est certainement l’un des meilleurs. Nous avons des joueurs fantastiques autour de moi qui me créent des occasions, donc je dois juste m’assurer d’être au bon endroit au bon moment». Mais si les statistiques n’ont jamais été problématiques pour l’ancien des Spurs, c’est bien les titres collectifs qu’il recherche, lui qui possède une armoire à trophées vide, indigne de son statut.