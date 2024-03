Al-Hilal : Renan Lodi renaît loin de l’OM

Six mois et puis s’en va. Entre Renan Lodi et l’Olympique de Marseille, l’histoire d’amour avait tout pour être belle. Du moins sur le papier. En quête d’un latéral gauche après le départ de Sead Kolasinac à l’Atalanta et le retour de prêt de Nuno Tavares à Arsenal, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome avaient jeté leur dévolu sur le Brésilien. Forme et passé par l’Atlético Paranaense, il a rejoint l’Europe et l’Atlético de Madrid en 2019. Convaincus par son talent et son potentiel, les Colchoneros n’avaient pas hésité à mettre 20 millions d’euros sur la table.

Marseille express

Plutôt à l’aise au départ, il a ensuite alterné le bon et le moins bon. Pour se relancer, il a rejoint Nottingham Forest sous la forme d’un prêt lors de l’exercice 2022-23. En 32 apparitions toutes compétitions confondues, dont 30 dans la peau d’un titulaire, il a marqué 1 but et délivré 1 assist. Une fois la saison terminée, il a à peine eu le temps de poser ses valises à Madrid que l’OM a frappé à sa porte. Et le 14 juillet, Pablo Longoria et ses équipes ont bouclé son arrivée pour 13 millions d’euros. Un joli coup sur le papier. Sur le papier seulement…

Malgré son expérience et ses qualités, l’international auriverde (19 sélections) a été rapidement dans le dur à Marseille. Titulaire en puissance, puisqu’il a débuté 22 des 23 rencontres auxquelles il a participé, le natif de Serrana a été globalement décevant. Parfois inquiétant défensivement, il n’a pas vraiment rassuré. Offensivement, le bilan n’est pas fameux non plus (0 but, 1 assist) pour le Brésilien, qui n’a pas eu un impact énorme. Visiblement déçue, la direction olympienne n’a pas fermé la porte à un départ durant le mercato d’hiver. D’autant que l’Arabie saoudite faisait les yeux doux à Lodi.

Un nouveau départ en Arabie saoudite

Ce dernier n’a pas hésité longtemps à dire oui quand Al-Hilal lui a proposé de tripler son salaire. L’OM non plus puisque les Saoudiens ont proposé 22 M€ + 3 M€ pour le joueur de 25 ans. Le 17 janvier, Al-Hilal, qui cherchait un arrière gauche étranger (il y avait une place de joueur extracommunautaire libre avec la blessure de Neymar Jr, ndlr), a annoncé son arrivée. Dans la foulée, Lodi a expliqué son choix. «Je suis très heureux de l’opportunité que j’ai reçue. Je veux remercier le président pour l’effort qu’il a fait. Il y avait d’autres latéraux et il m’a pris. »

Il avait ensuite ajouté : «je suis passé par des championnats où il y avait une grosse concurrence. Soyez sûr que les supporters d’Al-Hilal vont être heureux du jour qu’ils vont avoir pendant les trois prochaines années. Al-Hilal est un club qui dispute des finales et je suis très honoré de porter ce maillot. Attendez-vous à un joueur aguerri, fort, qui veut toujours apprendre. J’ai hâte de parler avec Malcom et de connaître tout le reste de l’équipe.» Après la parole, place aux actes donc. Le 18 février, il a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Heureux à Al-Hilal

C’était plus d’un mois après sa dernière apparition à l’OM (7 janvier contre Thionville en Coupe de France, 45 minutes jouées). Mais Lodi a joué 90 minutes face à Al-Ra’ed (victoire 3-1). Puis, il a enchaîné face à Al-Ettifaq le 26 février (victoire 2-0, 85 minutes jouées) et Al-Ittihad le 1er mars (victoire 3-1, 65 minutes jouées). Quelques jours après, le 8 mars, il était encore dans le onze face à Al-Riyad (victoire 3-1, 90 minutes jouées). Ensuite, le joueur, qui n’est pas sélectionné en Ligue des champions asiatique et qui évolue à un niveau correct, a manqué le match suivant face à Damac en SPL le 16 mars.

Arriyadiyah explique qu’il s’est blessé au doigt et n’a pas pu tenir sa place. Mais il espère faire son retour le 30 mars pour affronter Al-Shabab. L’ancien de l’OM a repris l’entraînement et se prépare physiquement pour revenir sur les terrains. Plutôt épanoui en Arabie saoudite, Lodi, qui a disputé 4 rencontres, n’a connu que la victoire avec son nouveau club, leader de Saudi Pro League. Mais Al-Hilal va aussi devoir trancher dans quelques semaines concernant le joueur étranger à sacrifier quand Ney fera son retour. On ne sait pas s’il s’agira de Renan Lodi, mais ce qui est sûr, c’est que le latéral est heureux là-bas, lui qui a toujours la sélection brésilienne dans un coin de la tête. La vie après l’OM semble bien se passer pour Lodi.