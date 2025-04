LdC, PSG : Luis Enrique refuse le statut de favori

Après avoir remporté le match aller au Parc des Princes (3-1), le Paris Saint-Germain se déplace mardi soir à Birmingham sur la pelouse du Villa Park pour la rencontre retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, ne veut pas que son équipe se perde dans un statut d’ultra-favoris - bien au contraire :

«Favori ? Le chemin de la Ligue des champions est pavé d’équipes favorites qui ont été éliminées en route. On a gagné le match aller, mais on n’avance pas avec des certitudes, parce qu’on a cette ambition de gagner. On veut montrer qu’on a le niveau pour aller en demi-finale», a-t-il confié aux journalistes présents en conférence de presse. Place à la concentration maximale dans le groupe parisien.