MLS : le LA Galaxy rêve d’Isco

Actuellement sans club après 19 matches et son départ de Séville, Isco (30 ans) pourrait vivre le rêve américain du côté des LA Galaxy en MLS. Ce serait la tendance d’après Rodrigo Serrano, une source interne dans le club de Los Angeles reprise par AS. Riqui Puig aurait parlé à l’ancien milieu du Real Madrid, de la ligue et de la franchise.

Le quotidien espagnol décrit Isco comme celui qui pourrait être l’élément manquant pour gagner un championnat. De plus, il ne serait pas perdu puisque Martin Caceres, Javier Hernandez "Chicharito" et Gaston Brugman entre autres, parlent sa langue, ce qui faciliterait son intégration. A voir si ce deal se bouclera dans les premières semaines de 2023.

