Le Barça annonce une vente à 100 M€

Les finances du FC Barcelone de retour au beau fixe ? Les Catalans semblent enfin être sur la bonne voie. Parmi les moyens évoqués pour faire valider l’inscription de Dani Olmo et Pau Víctor, figurait la vente des sièges VIP du Camp Nou. Et ce jeudi, les Blaugranas ont annoncé avoir conclu la cession de 475 places VIP à deux investisseurs originaires du Moyen-Orient, dont l’identité n’a pas été dévoilée. Le club catalan précise que la durée maximale des contrats est de 30 ans.

«Le FC Barcelone annonce la vente de siège VIP du Spotify Camp Nou à travers une opération pour laquelle le Club travaille depuis des mois. Cette vente a été essentielle pour le retour à la norme du fair-play financier de la Liga. (…) Le Club a clôturé l’opération pour un total de 475 sièges avec deux investisseurs différents du Moyen-Orient, un territoire avec un important marché, et pour une durée maximale de 30 ans. Ces opérations, à la demande des investisseurs, contiennent des clauses de confidentialité visant à préserver l’avantage compétitif des groupes d’investisseurs dans le secteur de l’hôtellerie et des produits VIP, comme cela a également été inclus dans d’autres opérations financières du Club (comme le financement de l’Espai Barça ). Dans les deux cas, les groupes d’investissement, après avoir été soumis à l’examen obligatoire, ont reçu un rapport positif du Département de Conformité du Club et de la Commission Économique», peut-on lire. Sport estime que cette vente a rapporté environ 100 M€ aux Blaugranas.