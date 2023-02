Le Borussia Dortmund tacle Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Longtemps mentionné comme point de chute possible pour Cristiano Ronaldo, qui a finalement signé pour le club saoudien d’Al Nassr, le Borussia Dortmund n’a finalement pas bougé le petit doigt l’été dernier ou durant le mercato d’hiver pour attirer les services de la légende portugaise. Environ deux mois après le refus, le directeur général du club allemand, Carsten Cramer, a expliqué dans un podcast chez Kicker la raison de ne pas ouvrir de négociations avec l’un des joueurs les plus titrés de ce siècle : «la valeur du Borussia Dortmund ne dépend pas du nombre de followers sur les réseaux sociaux. Nous sommes un club de football, c’est l’idée la plus importante. Nous pouvons avoir les meilleures idées marketing du monde, mais si nous perdons ensuite 3-0 contre Fribourg à domicile, cela ne sert à rien», a déclaré le dirigeant allemand.

Selon Cramer, CR7 ne correspond pas à la philosophie du club et apporterait plus d’avantages médiatiques que sportifs à l’équipe. Pour le directeur général du BVB, le meilleur marketing du Borussia Dortmund est fait par ses fans et aucun joueur ne doit supplanter l’institution et ses supporters : «c’est une bénédiction d’avoir des fans. Quelle marque a des fans ? La plupart ont des clients. Nous vendons 500 000 maillots par an aux supporters, ils deviennent les ambassadeurs du Borussia Dortmund». Sur la planète des réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo serait en effet un sacré plus. La star compte 500 millions de followers sur Instagram et 100 millions sur Twitter. Le BVB est suivi par 17,6 millions de fans sur Instagram et 4,3 millions sur Twitter.

