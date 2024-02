Liga : Getafe s’impose contre le Celta de Vigo au bout du suspense

Après le large succès madrilène contre Gérone (4-0), la 24e journée du championnat d’Espagne se poursuivait ce dimanche. Avec en début d’après-midi le déplacement du Celta de Vigo chez Getafe. Mal embarqué au classement, le Celta espérait éviter une nouvelle défaite, mais a très mal démarré la rencontre, avec un but concédé par Mayoral (1-0, 41e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Getafe 33 24 -1 8 9 7 32 33 17 Celta Vigo 20 24 -9 4 8 12 26 35

Juste avant la pause, Jaime Mata s’est offert le but du break pour assurer la victoire aux Madrilènes (2-0, 45e+3). Mais après la pause, le Celta a relancé le match en revenant au score grâce à Larsen et Allende (2-2, 71e et 85e). Finalement, bien servi par Greenwood, Mata s’offrait le doublé et assurait la victoire. Un succès renversant permettant à Getafe de remonter au 10e rang, alors que la formation de Vigo (16e) devra se relancer contre le FC Barcelone lors de la prochaine journée pour éviter la zone rouge.