Ligue des Champions : l’équipe type de la 2ème journée

Après une entrée en matière prometteuse, on entre dans le vif du sujet de cette nouvelle Ligue des Champions avec son système de championnat. Et cette deuxième journée n’a pas déçu entre scores fleuves, retournements de situation, surprises de taille. Et à ce petit jeu là, les clubs français, hormis le PSG et à un degré moindre l’AS Monaco, n’ont pas déçu que ce soit le Stade Brestois qui a cartonné le RB Salzbourg en Autriche (0-4) ou le LOSC qui a réalisé un incroyable exploit en se défaisant du Real Madrid (1-0), la meilleure équipe de club du monde actuellement. Alors forcément, cette équipe type de cette deuxième journée fait la part belle à ces deux formations, mais aussi aux joueurs qui ont marqué ces deux jours de C1.

La suite après cette publicité

3 joueurs du LOSC dans l’équipe type

Dans les buts, on commence par celui qui a écœuré à lui seul la meilleure attaque du monde, Lucas Chevalier. Le portier français, qui a de grandes chances encore de ne pas être convoqué par Didier Deschamps en Équipe de France, a prouvé à ceux qui pouvaient en douter qu’il est bel et bien l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur gardien de Ligue 1 du moment et sans doute l’une des plus belles promesses à son poste sur la scène continentale. Son match a été en tout point parfait face au Real Madrid et ses trois arrêts en fin de match ont permis à Lille de l’emporter face au club champion d’Europe en titre. Au poste de latéral droit, un autre Dogue a brillé face à la Casa Blanca ce mercredi. Tiago Santos a rayonné et a impressionné que ce soit dans sa capacité à bloquer Vinicius Jr, Jude Bellingham ou Ferland Mendy, de sacrés clients en somme.

À lire

Real Madrid : la raison de l’absence de Rodrygo est connue

S’il n’a pas trop pris son couloir pour tenter des percées offensives, les rares fois où il s’est aventuré devant, il l’a fait avec puissance, vitesse et détermination. Une prestation de haut vol. Dans l’axe de la défense, on a choisi le tandem Saliba-Pau Torres. Une charnière 100 % Premier League qui avait pourtant fort à faire, que ce soit avec le PSG pour le roc défensif tricolore qu’avec le Bayern Munich pour le défenseur espagnol. C’est la deuxième fois en deux rencontres que Saliba fait partie de cette équipe type, une preuve de la montée en puissance du défenseur d’Arsenal. À gauche, Alvaro Carreras a été l’un des artisans du carton 4-0 du Benfica sur l’Atletico de Madrid.

La suite après cette publicité

Du talent et des buts à la pelle dans ce onze type

Au milieu de terrain, Benjamin André a réalisé un match taille patron et a pris le dessus sur ses compatriotes Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Impressionnant au pressing et dans sa capacité à gêner les relances madrilènes, le capitaine lillois a été un vrai poison pour le Real Madrid. Un trio offensif est placé dans ce onze type et celui-ci a particulièrement brillé cette semaine. Que ce soit le milieu offensif du Borussia Dortmund Karim Adeyemi auteur d’un triplé aussi historique qu’express face au Celtic Glasgow, au redoutable joueur de l’Atalanta Ademola Lookman qui a montré par sa performance XXL face au Shakthar Donetsk (un but et une passe décisive) qu’il avait bien digéré son transfert avorté au PSG l’été dernier, en passant par l’inattendu Abdallah Sima auteur d’un doublé salvateur avec Brest face à Salzbourg et qui a déjà scoré à 3 reprises en Ligue des Champions, lui qui n’a toujours pas marqué en 5 matches de Ligue 1 cette saison.

Le choix était large concernant le tandem offensif, mais il a fallu faire des choix. L’attaquant du BvB Sehrou Guirassy, fait partie de notre équipe type. L’international guinéen bien connu de la Ligue 1 confirme son énorme début de saison en club et cumule désormais 6 buts en 5 matches toutes compétitions confondues dont un nouveau doublé face au Celtic Glasgow lors du carton 7-1 du club allemand. À ses côtés, impossible d’ignorer la performance de Dušan Vlahović, auteur d’un doublé retentissant avec la Juventus face au RB Leipzig. Mené 2-1 et réduit à 10, l’ancien serial buteur de la Fiorentina a sonné la révolte avec deux buts magnifiques qui ont permis à Thiago Motta et ses hommes de s’offrir une victoire inespérée en Allemagne. Élu homme du match, l’attaquant serbe a prouvé qu’il était à la hauteur de la plus prestigieuse des compétitions de club.