Arsenal : Mikel Arteta est fou après Thomas Partey

Ce dimanche se jouait le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. Les Spurs se sont imposés sur le score de deux buts à zéro grâce aux réalisations de Son et de Kane. L'international anglais, avec son but, est d'ailleurs devenu le meilleur buteur de l'histoire de ce derby. Mais le 2-0, juste avant la pause, a créé la polémique.

En effet, juste avant que Kane, à l'issue d'un contre fantastique, marque ce but, les Gunners étaient à 10 sur la pelouse. En cause ? Une blessure à la cuisse de Thomas Partey, qui avait déjà quitté le terrain. Juste avant que l'arbitre ne siffle la pause, l'ancien de l'Atlético de Madrid a été remplacé par un autre ex de la Liga, Dani Ceballos.

Arteta veut parler à Partey

Mikel Arteta était d'ailleurs hors de lui après la rencontre. « J'applaudis leur premier but, il est de classe mondiale, mais le deuxième but, nous avons un homme à terre, nous laissons un écart énorme et ils en profitent. Il (Thomas Partey, ndlr) doit rester sur le terrain. Cela ressemble à la même blessure (à la cuisse, ndlr) qu'il a déjà eue, il doit passer une IRM », a lâché l'ancien milieu de terrain, avant de poursuivre.

« Je voulais qu'il reste sur le terrain et fasse tout ce qu'il pouvait pour l'équipe dans cette situation. J'essayais de le pousser et je ne pense pas qu'il ait réalisé la gravité de la situation quand il a quitté son poste. C'est probablement parce qu'il ressentait dans une douleur extrême. Je ne lui ai pas parlé, je ne sais pas exactement comment cela s'est passé ou s'il a ressenti quelque chose de grave. Je vais l'examiner et nous en parlerons », a-t-il ainsi conclu. L'entrevue promet !