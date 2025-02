Ismaël Koné débarque à Rennes !

Ismaël Koné n’a jamais réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Arrivé l’été dernier contre 12 millions d’euros, l’international canadien de 22 ans a été freiné par une blessure à la cheville en début de saison. Depuis, il s’est contenté de quelques apparitions (8 matchs, 361 minutes de jeu) et n’entrait plus dans les plans de Roberto De Zerbi, qui l’a jugé insuffisamment investi.

L’ancien coach de Brighton avait alors justifié ce choix en conférence de presse. «C’est un choix du club. On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. On construit une équipe toujours plus forte», avait-il expliqué.

Koné finira la saison à Rennes

L’OM cherchait donc une porte de sortie pour son milieu de terrain, et c’est finalement le Stade Rennais qui a saisi l’opportunité. Frédéric Massara, directeur sportif du club breton, suivait déjà son profil depuis plusieurs semaines, et Habib Beye a validé son arrivée. «Cadre de la sélection canadienne, le milieu de terrain Ismaël Koné rejoint le Stade Rennais F.C. sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison», explique le Stade Rennais dans son communiqué.

Un échange de prêts avec Amine Gouiri avait été évoqué, mais ce dernier a finalement été transféré définitivement à Marseille, tandis que Lilian Brassier a fait le chemin inverse. Le club breton espère bien relancer un joueur en quête de temps de jeu et de confiance.