OM : Roberto De Zerbi annonce le départ d’Ismaël Koné !

L’annonce a fait l’effet d’une bombe. Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant le choc de la 19e journée de Ligue 1 contre l’OGC Nice, Roberto De Zerbi a débuté son intervention en annonçant le départ prochain d’Ismaël Koné. «Koné est sur le départ. Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraine avec nous», a ainsi avoué le technicien italien.

Relancé sur le sujet, l’ancien coach de Brighton n’a pas manqué de justifier ce choix fort pris par la direction marseillaise. «C’est un choix du club. On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. On construit une équipe toujours plus forte».

Koné, six petits mois et puis s’en va

Selon les dernières informations de RMC Sport, ce départ est lié à une déception du club phocéen. En effet, le média précise que l’actuel 2e de Ligue 1 a décidé de sévir avec les joueurs qui ne font plus assez d’efforts. Ne répondant pas aux attentes, le Canadien de 22 ans a donc été invité à quitter le club, quelques mois seulement après son arrivée dans la cité phocéenne. Si aucun point de chute n’a, pour l’heure filtré, ce départ vient mettre un point final sur une aventure plus que contrastée.

Arrivé à Marseille en juillet dernier contre 12 millions d’euros, Ismaël Koné n’a jamais réussi à s’imposer dans l’entrejeu phocéen. Blessé à la cheville en début de saison, il s’est ensuite contenté de quelques bouts de match (8 apparitions en Ligue 1, 361 petites minutes de jeu). Barré par la concurrence, le droitier d’1m88, passé par Watford, va désormais tenter de se relancer après une expérience ratée dans le sud de la France. Une chose est sûre, après le départ d’Elye Wahi (en passe de rejoindre Francfort) l’OM a décidé de trancher dans le vif lors de cette fenêtre hivernale.

