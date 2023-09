OL, Wolfsbourg : Amin Sarr se fait déjà clasher

La suite après cette publicité

Six petits mois et puis s’en va. Arrivé à l’OL en janvier dernier avec l’étiquette de gros espoir du football suédois, Amin Sarr n’a pas réussi à répondre aux attentes du staff lyonnais, ni des supporters. Pas aidé par un contexte global difficile, le joueur aujourd’hui âgé de 22 ans n’avait inscrit qu’un petit but et délivré une seule passe décisive en 13 rencontres de championnat la saison dernière, dont seulement 6 en tant que titulaire. Une adaptation très difficile et des critiques fortes venant des fans.

Cet été, il a donc tenté le pari de se relancer en filant à Wolfsbourg. Parti en prêt pour une saison - avec une option d’achat de 15 millions d’euros - Sarr traverse des moments difficiles. Il a disputé trois matchs de Bundesliga avec sa nouvelle équipe, et a dû se contenter, les trois fois, d’entrées en fin de rencontre, disputant au total 44 minutes.

La concurrence est féroce

Difficile de se montrer sous son meilleur jour avec aussi peu de temps de jeu, mais il n’en fallait pas plus pour que les premières critiques commencent à tomber en Allemagne. Dans un article un peu à charge, le média Kicker indique que ce week-end contre Dortmund, le joueur a touché 7 ballons… manquant 4 passes ! Le média souligne aussi qu’il n’a pas encore tiré au but, lui qui devait être le joker offensif de l’équipe. Surtout, Sarr fait face à une grosse concurrence à son poste.

« Jonas Wind est en forme avec 6 buts et 2 passes décisives en 6 matchs, donc Sarr est cantonné à être remplaçant », nous explique notre confrère Dominik Schneider de FussballTransfers. Même son de cloche pour Tristan Bernert : « Wolfsbourg dépend de Wind qui est pratiquement le seul joueur qui marque des buts. Cela va être dur pour Sarr d’avoir du temps de jeu si Wind reste à ce niveau ». Il faudra donc saisir sa chance… « Je suis jeune, j’ai besoin de temps pour me développer », a de son côté lancé le principal concerné. Mais si ça continue comme ça, l’OL risque de se retrouver avec Amin Sarr entre les pattes bien plus tôt que prévu…