L’OM doit-il nommer Christophe Galtier ?

Oui, l’OM a raison de vouloir embaucher Christophe Galtier

Pour plusieurs raisons, la piste Christophe Galtier est une bonne idée. Tout d’abord, force est de constater que le technicien de 57 ans a toujours eu des résultats partout où il est passé. Disposant d’une expérience sans égale du championnat français, Galtier a toujours permis à ses équipes de se hisser dans les premières places du classement. Arrivé à Saint-Étienne en 2009, l’ancien défenseur avait permis au club de se maintenir avant de leur permettre d’être régulièrement en Europe à partir de 2013, année durant laquelle les Verts glanent également la Coupe de la Ligue. Ensuite, son expérience à Lille lui a permis de montrer toute sa maestria sur les bancs de l’Hexagone. Arrivé chez les Dogues dans un capharnaüm hérité de Marcelo Bielsa en décembre 2017, Galtier avait maintenu les siens avant de placer le LOSC à la deuxième place lors de la saison suivante. Pas suffisant ? Il est allé chercher le premier titre de sa carrière en Ligue 1 à l’issue d’une saison 2020-21 de haute volée. Même s’il n’a pas su confirmer à Nice malgré une cinquième place et une finale de Coupe de France, l’ancien adjoint d’Alain Perrin à Lyon a réussi à empocher un deuxième titre la saison dernière avec le PSG. En somme, Christophe Galtier sait y faire en Ligue 1. Et souvent, il doit composer avec peu de moyens. À Marseille, il disposera d’un effectif intéressant qui ne demande qu’à être relancé.

De plus, l’ancien coach de l’ASSE connaît l’environnement marseillais et a soif de revanche après une expérience compliquée dans la capitale. Né à Marseille, formé à l’OM et défenseur de l’escouade phocéenne de 1985 à 1987 puis de 1995 à 1997, Galtier sait que la passion et les attentes sont énormes dans les Bouches-du-Rhône. Et alors qu’il sort d’une année éprouvante à Paris, l’entraîneur français aura assurément envie d’inverser la tendance et de prouver, à nouveau, qu’il est un excellent coach de Ligue 1. De plus, son expérience au PSG la saison passée lui a permis de s’aguerrir dans un environnement compliqué et tendu. À Marseille, la tension est à son paroxysme et la pression que va recevoir le prochain entraîneur risque d’être pesante. Galtier semble avoir les épaules. De plus, ce dernier pourra compter sur certains appuis de poids sur les bords de la Méditerranée. En effet, David Friio, directeur sportif des Olympiens, et Stéphane Tessier, le directeur administratif et financier, sont des proches de Galtier depuis leur collaboration à Saint-Étienne. C’est également dans le Forez que l’entraîneur a lancé Pierre-Emerick Aubameyang qu’il retrouvera donc à la Commanderie s’il vient à être nommé.

Non, recruter Christophe Galtier est une grosse erreur pour l’OM

Même si la tendance est plutôt encourageante dans son assimilation de la Ligue 1, Christophe Galtier dispose également de certaines limites gênantes dans son coaching. Très souvent englué dans un 4-4-2 qui n’a pas toujours fait ses preuves (à l’instar de Marcelino), l’ancien entraîneur des Aiglons n’a changé de système qu’au PSG en passant dans un 3-4-1-2 puis dans un 4-3-3 qui n’ont pas toujours convaincu. Songera-t-il à troquer son 4-4-2 habituel dans la cité phocéenne ? Rien n’est sûr à ce stade. De plus, ses équipes sont souvent à la peine lors des grandes échéances en Ligue 1, un mal souvent récurrent à Marseille ces dernières saisons.

Au-delà du terrain, les plus gros problèmes de son éventuelle venue sont extrasportifs. D’une part, le mariage avec les supporters marseillais semble impossible tant la situation paraît explosive entre ces derniers et l’entraîneur de 57 ans. Au fil de ses mandats à l’ASSE, Lille, Nice et au PSG, il a souvent allégrement fêté des buts ou des victoires au Vélodrome. Des agissements qui ont provoqué l’ire des supporters marseillais qui sont encore en rogne après lui à l’heure où nous écrivons ces lignes. Surtout, rien que le fait d’avoir entraîné le PSG est considéré comme un blasphème pour un Marseillais. Et alors que la crise institutionnelle que traverse l’OM est partie d’un contexte bouillant entre les supporters et la direction, nominer Christophe Galtier sur le banc marseillais ne semble clairement pas être raisonnable.

Pour finir, faire venir un entraîneur qui pourrait être condamné en fin d’année est une hérésie. En effet, Galtier pourrait prendre cher dans l’affaire de discrimination et de harcèlement moral qui lui colle au front depuis son aventure niçoise. Ciblé frontalement par Julien Fournier, son ancien directeur sportif dans la Côte-d’Azur, le coach de 57 ans a été très touché par ces accusations qui ont clairement terni son image en France. Même si la justice rendra son verdict d’ici la fin de l’année, le public marseillais n’aimerait assurément pas, et c’est normal, être associé à un entraîneur condamné pour discrimination. Alors que les proches de Christophe Galtier s’opposent farouchement à son intronisation sur le banc de l’Orange Vélodrome pour toutes ces raisons, reste à voir comment les choses se décanteront dans les prochains jours.