OM : Dimitri Payet lâche ses vérités sur la brouille avec Florian Thauvin

Cela a été l'un des thèmes de la saison marseillaise, pleine de rebondissements depuis son coup d'envoi. Entre Dimitri Payet et Florian Thauvin, l'entente n'était plus du tout cordiale. Et cerise sur le gâteau, c'est l'entraîneur d'alors, André Villas-Boas, qui évoquait les relations tendues entre ses deux joueurs phares. « Je ne pense pas qu’ils vont passer des vacances ensemble », disait-il alors.

Puis le journal L'Équipe avait révélé que les deux joueurs s'étaient envoyés des piques dans le vestiaire, Payet reprochant à Thauvin son individualisme, tandis que Thauvin reprochait à Payet la signature de son contrat longue durée pour lisser son imposant salaire. Depuis, beaucoup de choses se sont passées et ce sujet est devenu mineur. Toutefois, il a été relevé que lorsque les deux joueurs étaient alignés ensemble, l'OM gagnait moins que lorsque l'un d'eux s'asseyait sur le banc.

Payet parle de l'unité retrouvée

Présent en conférence de presse, chose plutôt rare, Dimitri Payet a été interrogé sur le sujet. « Si mes souvenirs sont bons, à l'époque où il y avait encore le coach Garcia, quand on était sur le terrain ensemble c'était plus de 2 points par match de moyenne. Là, c'est inférieur à ça. On gagne peut-être moins ensemble mais ça ne démontre aucun problème », a d'abord répondu Payet, avant d'être de nouveau interrogé sur l'état de sa relation avec le milieu offensif et la fameuse déclaration d'AVB en janvier dernier.

« Est-ce que toi tu pars avec tous tes collègues de travail ?», a contré Payet. « Je pars en vacances avec certains, pas avec d'autres. Peut-être pas avec Flo mais avec d'autres. Il n'y a pas eu tout ce qui s'est dit, écrit, débattu. Aujourd'hui, on a quelque chose qu'on a retrouvé et c'est aussi lié aux résultats en ce moment. On retrouve de bonnes choses, c'est l'unité. On continue à travailler ensemble malgré tout ce qui se passe autour », a-t-il affirmé. Le travail de cohésion effectué par Nasser Larguet a porté ses fruits. L'heure n'est plus à la brouille entre les deux hommes, qui ne seront jamais les meilleurs amis du vestiaire.