Roma : Claudio Ranieri ouvre la porte à un départ de Paulo Dybala

Alors qu’il était resté à l’AS Roma cet été, Paulo Dybala pourrait partir cet hiver. En effet, l’international argentin est convoité par Galatasaray. Son agent était par ailleurs à Istanbul pour rencontrer les dirigeants du club turc. Avant la rencontre entre les Giallorossi et la Sampdoria, Claudio Ranieri s’est exprimé sur la situation du champion du monde 2022.

« Chacun joue son propre jeu et fait son propre travail. Je suis heureux de l’avoir et de le mettre sur le terrain, quand il va bien. Mais s’il a d’autres priorités, nous devons aussi nous mettre d’accord à deux, si le garçon ne veut pas rester et qu’il y a une chance… Je ne veux que des joueurs qui sont heureux d’être ici », a indiqué l’entraîneur italien en conférence de presse, ce mardi. Dybala est prévenu.