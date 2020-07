Amicaux : le LOSC et Dijon s'imposent, Reims accroché par Dunkerque

Les matches amicaux se poursuivaient ce samedi après la victoire du FC Nantes et les deux défaites de l'AS Saint-Etienne. Opposé à Mouscron (Belgique), le LOSC s'est imposé sur le score de 2-1 grâce à des réalisations de Xeka (3e) et Usman Simbakoli (76e). Cedric Omoigui avait lui réduit l'écart derrière (79e). À noter qu'Isaac Lihadji a effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs.

Dans la rencontre entre le Paris FC et le Dijon FCO, les hommes de Stéphane Jobard ont eu le dernier mot puisque Scheidler (19e) et Tavares (69e) ont trouvé le chemin des filets (succès 2-0). De son côté, le Stade de Reims n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre Dunkerque, tout juste promu en Ligue 2 (2-2). Sierhuis (11e) et Zeneli (89e) ont marqué pour le SDR, tandis que Bosca (57e) et Bruneel (70e) ont répondu.