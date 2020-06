Bertrand Traoré a tapé dans l'oeil de Crystal Palace

Entre l'OL et Bertrand Traoré, rien n'a jamais été simple malgré une première saison pour le moins réussie entre Rhône et Saône (18 réalisations). Encore plus depuis l'arrivée de Rudi Garcia. Le coach de l'OL, en dépit de quelques timides encouragements en conférence de presse, ne semble pas vraiment compter sur le milieu offensif burkinabé de 24 ans et les derniers signaux avant le confinement et la fin de saison prématurée liée au COVID-19 n'ont pas laissé paraître un quelconque espoir de changement.

Ce qui n’empêche pas l'ancien joueur de Chelsea, utilisé quasi exclusivement sur l’aile malgré sa nette préférence pour l’axe, de disposer de nombreux courtisans. Comme nous l'évoquions il y a quelques semaines, plusieurs clubs européens (Betis Séville, Newcastle, Bayer Leverkusen) suivent avec intérêt le numéro 10 de l'OL, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club septuple champion de France.

De source anglaise, Crystal Palace s'est renseigné à son sujet. Le manager des Eagles, Roy Hodgson, apprécie tout particulièrement le profil de l'Étalon et s'intéresse à lui depuis le mois de janvier. Et si aucun contact n'a encore été noué officiellement entre les différentes parties, l'intérêt plus que concret du club rhodanien pour Mamadou Sakho, qui appartient au club londonien, pourrait faciliter l'opération même si le dossier menant à l'international tricolore est au point mort.