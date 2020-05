OL : ça se bouscule pour Bertrand Traoré

Cela aurait pu être une histoire remplie de succès, mais depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais en 2017, Bertrand Traoré n'a pas su devenir un incontournable. Apprécié pour sa capacité à débloquer un match, mais critiqué pour son manque d'impact défensif, il n'a jamais fait l'unanimité chez les supporters lyonnais par exemple.

La suite après cette publicité

Pourtant, le joueur garde une très belle cote sur le marché des transferts, et ce depuis toujours. Everton s'était notamment penché sur lui l'été dernier. La prochaine période estivale pourrait bien être celle du départ pour le Burkinabé âgé de 24 ans, qui avait été titularisé à 14 reprises cette saison en Ligue 1. En effet, selon nos informations, plusieurs clubs sont venus aux renseignements ces dernières semaines.

Des intérêts de plusieurs pays

On trouve plusieurs formations espagnoles, dont le Betis Séville, actuel club de Nabil Fekir, ex-coéquipier à l'OL. Mais aussi une écurie allemande, le Bayer Leverkusen, et encore plus intéressant au regard du rachat en cours, Newcastle. La Premier League n'a pas oublié un joueur qui n'a jamais vraiment eu sa chance à Chelsea et dans leur quête de recrues estivales, les Magpies pourraient bien passer à l'action.

Traoré, lui, est à l'écoute des propositions. Il sait que l'OL dispose d'un secteur offensif assez chargé et il ne veut pas être considéré comme une solution de secours, ce qu'il était devenu depuis l'arrivée de Rudi Garcia sur le banc de touche. Dès lors, un départ est envisageable. Reste à savoir où.