Le fils de Christophe Galtier dans le viseur de la justice

Dure période chez les Galtier. Selon les informations de L'Équipe, John Valovic-Galtier, le fils de l'entraîneur du PSG est visé par une enquête préliminaire ouverte en mars dernier par le parquet de Nice. L'accusation - anonyme - proviendrait d'un agent licencié FFF.

Accusé d'« exercice illégal de l'activité d'agent sportif », l'homme de 35 ans, patron de la structure Score Agencies (qui gère notamment les affaires de Christophe Galtier), se défend : « On m'a demandé : ''John, tu ne peux pas me présenter quelqu'un ?'' Et j'ai envoyé Delort chez Score Agencies et Constellium (autre structure, dirigée par l'ancien responsable de la cellule de recrutement de l'ASSE, David Wantier). » Le principal intéressé dément toutefois être impliqué dans les affaires de contrat, lui qui reconnait ne pas exercer le métier d'agent.