Real Madrid : Antonio Blanco transféré à Alavés

Le Real Madrid a enregistré un nouveau départ. Arrivé dans l’académie du club merengue à l’âge de ses 13 ans, Antonio Blanco, milieu de terrain de 23 ans, avait fait ses débuts avec l’équipe première lors de la saison 2020-2021, et a participé à la Ligue des champions et à la Ligue remportée par le Real Madrid lors de la saison 2021-2022. Pour un total de six rencontres jouées au Real, avant d’être prêté à Cadiz, puis à Alavés la saison dernière.

Dans un communiqué publié ce mardi, on apprend que «le Real Madrid CF et le Deportivo Alavés se sont mis d’accord sur le transfert définitif du joueur Antonio Blanco. Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Antonio Blanco et lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape».

