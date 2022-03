Manchester United : Raphael Varane et Luke Shaw positifs au Covid-19

À l'instar de Cristiano Ronaldo, blessé à une hanche, Manchester United doit également faire sans Raphaël Varane alors que les Red Devils sont actuellement aux prises avec Manchester City dans le cadre de la 28ème journée de Premier League. En marge de cette rencontre, Ralf Rangnick est d'ailleurs revenu sur les raisons de son absence.

Touché par le Covid-19, le champion du monde français est en effet indisponible, tout comme le latéral gauche Luke Shaw, également testé positif. «Rapha Varane et Luke Shaw ont été testés positifs au Covid malheureusement en milieu de semaine. Edi (Cavani) s’est bien entraîné au cours des trois derniers jours mais, à la fin, il ne se sentait pas assez bien pour pouvoir jouer. Et Cristiano a eu quelques problèmes avec sa hanche vendredi et depuis, il ne s’est pas entraîné», a ainsi précisé le coach mancunien.