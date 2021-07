Amical : Naples étrille le Bayern

Auteur d'une préparation un peu délicate (deux défaites et un nul), le Bayern Munich devait se rattraper face à Naples, lors du dernier match de présaison prévu ce samedi. C'est loupé et pas qu'un peu puisque les Italiens se sont largement imposés sur le score de 3-0 ! Coman est en plus sorti sur blessure dès la 9e minute de jeu.

Osimhen d'un doublé (69e, 71e) et l'ancien Toulousain Zinedine Machach (85e) sont les buteurs du jour. Les Napolitains connaîtront un dernier match amical face au Wisla Cracovie le 4 août. Quant aux Bavarois, ils ouvriront leur saison le week-end prochain en Super Coupe d'Allemagne face au Werder Brême.