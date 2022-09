Ligue des champions : Barcelone se balade face à Plzen, Naples gifle Liverpool, le Bayern s'impose chez l'Inter

Après les huit premières rencontres disputées mardi, la Ligue des champions reprenait ses droits ce mercredi soir avec l'entrée en lice de plusieurs cadors européens, comme le FC Barcelone - hôte du Viktoria Plzen, le Bayern Munich - en déplacement chez l'Inter - ou encore Liverpool - sur la pelouse de Naples. Au stade Diego Armando Maradona, le club partenopeo s'imposait avec la manière face aux Reds (4-1). Le Polonais Piotr Zielinski ouvrait d'abord le score sur penalty, provoqué par la main de James Milner (1-0, 5e).

La suite après cette publicité

Après un autre tir à 11 mètres raté par Victor Osimhen (18e), les locaux doublaient quand même la mise grâce à André Zambo Anguissa, servi après un festival Khvicha Kvaratskhelia (2-0, 31e). Juste avant la pause, Giovani Simeone, rentré à la place du Nigérian blessé, aggrave la marque juste avant la pause, bien trouvé encore par Kvarat (3-0, 44e). Zielinski portait même le score à 4-0 au retour des vestiaires pour son doublé (4-0, 47e) avant la réduction au score dans la foulée de Luis Diaz (4-1, 49e).

Lewandowski et le Bayern se régalent

Dans l'autre gros choc de cette deuxième soirée européenne de la semaine, le Bayern Munich prenait ses trois premiers points de sa campagne continentale à Giuseppe Meazza (2-0). Leroy Sané débloquait la marque face à l'Inter Milan (1-0, 25e) à la suite d'une superbe longue ouverture de Joshua Kimmmich. Après un bon travail de Sané dans la surface, son adversaire Danilo D'Ambrosio ratait son dégagement et envoyait le ballon dans ses propres filets (2-0, 66e) pour confirmer la domination bavaroise en terres lombardes : en effet, les Rouges se sont toujours imposés face aux Nerazzurri à Milan (5e victoire). Direction la Catalogne où le FC Barcelone, dans son antre du Spotify Camp Nou, n'a fait qu'une bouchée du Viktoria Plzen (5-1).

Sur une belle remise de la tête de Jules Koundé, Franck Kessié ouvrait son compteur buts avec ses nouvelles couleurs au second poteau (1-0, 13e). Derrière, Robert Lewandowski s'offrait un triplé en une demi-heure (34e, 45+3e, 67e), suivi de l'entrant Ferran Torres (71e). Si elle avait amené un petit frisson aux supporters barcelonais, la réduction du score en première période de Jan Sykora ne changeait rien au sort de la rencontre (44e). Enfin, dans le gros scénario de la soirée, Porto, réduit à 10, croyait arracher le point du nul dans le temps additionnel face à l'Atlético de Madrid grâce à un penalty de Mateus Uribe, et ce malgré le but très tardif de Mario Hermoso. Mais sur un ultime corner, Antoine Griezmann, encore rentré en jeu, délivrait les siens sur une déviation d'Axel Witsel (90+11e).

Les résultats complets de ce multiplex

Atlético 2-1 Porto : Hermoso (90+2e), Griezmann (90+11e) / Uribe (sp, 90+5e)

Barcelone 5-1 Plzen : Kessié (13e), Lewandowski (34e, 45+3e, 67e), Torres (71e) / Sykora (44e)

Bruges 1-0 Bayer 04 : Sylla (42e)

Naples 4-1 Liverpool : Zielinski (sp 5e, 47e), Zambo-Anguissa (31e), Simeone (44e) / Diaz (49e)

Inter 0-2 Bayern : Sané (25e), D'Ambrosio (csc, 66e)

Tottenham-Marseille : résumé à retrouver ici