Liverpool : les premiers pas délicats de Cody Gakpo en Angleterre

La suite après cette publicité

« Bien sûr, en interne, tout va bien, il va bien, c’est un garçon intelligent, il veut vraiment apprendre, une très bonne écoute et, donc, tout va bien avec lui. » Voilà ce que déclarait Jürgen Klopp, fin janvier, au sujet de Cody Gakpo, histoire de calmer le jeu autour de l’attaquant de 23 ans défendant désormais les couleurs de Liverpool. Recrue phare de l’hiver dans les rangs des Reds, qui ont lâché un chèque de 42 M€ au PSV Eindhoven dans cette opération, l’international néerlandais n’a toujours pas marqué avec sa nouvelle équipe après 6 matchs disputés, ce qui interpelle automatiquement dans le football moderne.

Difficile de dire que Cody Gakpo surfe sur sa très belle Coupe du Monde avec les Oranje (3 buts en 5 matchs), ni sur son excellent début de saison 2022-2023 avec le PSV (13 réalisations et 17 passes décisives en 30 rencontres au total), du moins face au but. Titularisé à chacune de ses apparitions sous le maillot de Liverpool (3 en Premier League, 3 en FA Cup), Gakpo, aligné 4 fois sur l’aile gauche et 2 fois dans l’axe, a malgré tout laissé entrevoir des choses intéressantes sur le pré, de par ses qualités balle au pied ou son intelligence de jeu.

À lire

JT Foot Mercato : Liverpool prépare une nouvelle ère

Une pression monstre et des attentes élevées

Mais il pêche donc dans la finition, où on l’a parfois senti un peu trop se précipiter dans la réalisation de ses gestes. Une conséquence de la pression mise sur ses épaules ? Cela se ressent aussi au niveau de ses prises de décisions, parfois trop simplistes et sans prise de risque, alors qu’il possède la capacité pour aller provoquer, dribbler et éliminer ses vis-à-vis. Cela traduit également un manque de confiance du joueur loin d’être anodin. Il n’est jamais facile d’arriver dans un championnat et un pays étranger et de s’adapter rapidement. Qui plus est dans un collectif en plein doute et en très grande difficulté.

La suite après cette publicité

« Sa frappe de loin est exceptionnelle, mais dans les matchs, il est un peu pressé et sur le moment, il n’est pas dans la bonne position. C’est une de ses forces extrêmes et il a un contrat à long terme ici et tout le monde le verra », précisait Jürgen Klopp à ce propos, avant de mettre en lumière les efforts défensifs et la débauche d’énergie de son attaquant polyvalent. « Sa défense est exceptionnelle, a tenu à souligner Jürgen Klopp. Tout le monde dira : "On a acheté un attaquant et on parle de défense", mais sa défense à ce poste est exceptionnelle, en position centrale. C’est vraiment ce dont nous avons besoin. »

Gakpo a des circonstances atténuantes

Il est important de rappeler que les Reds, vice-champions d’Angleterre en titre, ne pointent qu’à une décevante 10e place en Premier League et ne sont que l’ombre d’eux-mêmes. C’est tout un collectif qui est malade et les attentes sont d’autant plus importantes autour de Cody Gakpo que Luis Diaz, Diogo Jota et Roberto Firmino sont blessés et que Mohamed Salah traverse une période délicate (3 buts sur ses 11 derniers matchs). Tous ces facteurs sont évidemment à prendre en compte dans l’analyse des performances et du rendement d’une grosse recrue avec un grand potentiel, qui préférait rejoindre Manchester United.

La suite après cette publicité

« Le niveau en Angleterre est plus élevé qu’aux Pays-Bas, mais ce sont aussi des jeunes garçons, n’est-ce pas ? C’est comme Ryan Gravenberch, qui est allé au Bayern Munich et ne joue pas. C’est difficile. Il s’est retrouvé dans une équipe qui ne va pas bien. C’est plus difficile pour lui, en tant que recrue. Vous êtes testé tout de suite. Et si vous ne marquez pas ou n’êtes pas décisif et vous ne gagnez aucun match, c’est très difficile, surtout pour un jeune joueur. Si c’était quelqu’un de 28 ans avec de l’expérience, ce serait différent », estimait Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, ces derniers jours, faisant comprendre qu’il était parti trop tôt en Angleterre.

Everton pour pleinement lancer son aventure à Liverpool ?

Déterminé à réussir au Royaume de Sa Majesté et à s’imposer du côté d’Anfield Road, l’homme aux 6 buts en 14 sélections avec la sélection néerlandaise devrait disposer d’une occasion en or, lundi soir, à l’occasion de la réception de l’ennemi Everton pour le compte de la 23e journée de Premier League. Quoi de mieux qu’un derby de la Mersey, à la maison, pour prendre son envol et peut-être mettre tout le monde d’accord ? Cody Gakpo, Jürgen Klopp et les Reds n’en demandent pas moins.