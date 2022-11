Kolo Touré nommé sur le banc de Wigan

Kolo Touré se lance dans le grand bain. L'ancien défenseur central d'Arsenal ou encore de Manchester City a été nommé entraîneur principal de Wigan Athletic, pensionnaire de Championship, ce mardi, et ce jusqu'en juin 2026, soit pour une durée de trois ans et demi. « Dès les premières conversations que nous avons eues avec Kolo, il était évident pour nous qu'il avait instantanément adhéré aux valeurs du club - avec son enthousiasme, ses connaissances, son immense désir de travailler et de faire partie de Wigan Athletic brillant tout au long du processus (de recrutement) », précise le DG des Latics, Malachy Brannigan, dans un communiqué.

Kolo Touré officiait en tant qu'adjoint dans le staff de Brendan Rodgers à Leicester City depuis février 2019. Auparavant, l'Invincible des Gunners avait également occupé cette fonction au sein de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de sa grande première expérience en tant que coach principal. Cette nouvelle aventure débutera le 10 décembre prochain, à l'occasion d'un déplacement sur la pelouse de Milwall, dans le cadre de la 22e journée de la D2 anglaise.