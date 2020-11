Noël Le Graët ne veut pas entendre parler d'une Ligue 1 à 18 clubs

Le débat est à nouveau mis sur la table. La Ligue 1 va-t-elle revenir à 18 clubs comme ce fut le cas entre 1997 et 2002 ? C'est le nouveau président de la LFP qui a remis ça. En quête de solutions durables pour le football professionnel, Vincent Labrune a exprimé sa motivation dans les colonnes du JDD ce dimanche. «Nous devons redessiner le format de nos compétitions. C’est obligatoire, sinon nous mourrons d’ennui en matière de spectacle et d’épuisement en matière d’investissements. De manière générale, en Europe, il y a trop de compétitions, trop de clubs, trop de joueurs. Ça tire le niveau moyen vers le bas.» Evidemment, cette idée ne va pas plaire à tout le monde et notamment aux clubs prédestinés au bas du tableau, mais elle a aussi ses adeptes.

C'est notamment le cas de Didier Deschamps. Aujourd'hui en conférence de presse, le sélectionneur s'est dit favorable à ce changement. «Je reste convaincu que l’élite, plus elle est resserrée, mieux c’est. Quand on voit aujourd’hui les calendriers avec des enchaînements qu’on n’a jamais vu. » En plus de favoriser la compétitivité des locomotives hexagonales, cela permettrait d'alléger un calendrier déjà bouché de partout. «C’est l’intérêt général ou celui de l’élite» résume-t-il. Evidement ce nouveau format ne prendrait pas forme en un jour et un long débat va doucement s'instaurer dans les différentes institutions du foot français. Face à un sujet mis en sommeil durant plusieurs années mais devenu brûlant en l'espace de quelques heures, Noël Le Graët prend à son tour la parole et tempère. Le Président de la FFF, qui avait permis ce passage de 20 à 18 clubs en 1997, freine cette fois-ci des quatre fers.

Le Graët s'oppose à une L1 à 18 clubs

Depuis un entretien à L'Equipe, il se dit tout simplement contre, prenant ainsi le contre-pied de son sélectionneur et du patron de la LFP. «Cela mérite davantage de réflexion. Il faudrait réaliser une étude financière, interroger les chaînes de télévision. Cela fait quand même des matches en moins. On ne peut pas dire comme ça : "Je lance une pièce en l'air et, suivant le côté où elle retombe, c'est oui ou non." Cela peut mettre le bazar avec les télés. Cela ne peut pas se faire tout de suite. Ce n'est pas le bon moment. Au niveau télévisé, on ne sait pas trop qui nous diffuse... Est-ce que les chaînes de télévision sont prêtes à diffuser moins de matches et à quel prix ? Ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même quelques tables rondes à organiser...» rétorque-t-il, s'amusant au passage de voir qu'il y a encore quelques semaines, certains voulaient faire passer la L1 à 22 clubs.

«Le moment n'est pas forcément le mieux choisi. Il y a le Covid, des contrats télé avec 20 clubs... Ça ne se fait pas comme ça. Si cela doit se faire, cela se prépare pour un futur appel d'offres » prévient le président Le Graët. Il faut dire que le contrat des droits télés conclu en 2018 entre les diffuseurs et la LFP tient sur la période 2020-2024. Certes, Mediapro connaît de grosses difficultés, tentant d'ailleurs de négocier l'accord signé il y a deux ans maintenant, mais il a aussi prévu un championnat à 20 clubs et non pas à 18. Et si un changement forcé pouvait entrer dans les négociations entre le groupe sino-espagnol et la LFP ? Il faudra déjà que les différents dirigeants du foot français se mettent d'accord sur cette épineuse question.