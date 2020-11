Equipe de France : Didier Deschamps donne son avis sur la Ligue 1 à 18 clubs

La suite après cette publicité

Depuis ce matin, l’actualité du football français tourne principalement autour du projet du nouveau président de la LFP, Vincent Labrune : revenir à une Ligue 1 à 18 clubs. Un format déjà utilisé entre 1997 et 2002 que l’ancien patron de l’OM apprécie. La raison est simple. Avec moins de rencontres au programme, les clubs français pourraient imposer un rythme de matches moins élevé à leurs joueurs. Et financièrement, le retour à 18 donnerait davantage de garanties à de potentiels investisseurs.

Mais cette formule, faite pour aider la Ligue 1 à afficher un visage tout aussi compétitif que ses rivaux européens, risque inévitablement de faire jaser. En effet, si les ténors du championnat sont pour cette réforme, les petits poucets y voient une nouvelle manœuvre qui leur est défavorable médiatiquement et financièrement. Labrune peut-il donc avoir une réelle chance de faire passer son projet ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais au moment venu, le dirigeant pourra sans doute compter sur le soutien du sélectionneur national Didier Deschamps. Invité à réagir cet après-midi en conférence de presse, DD s’est clairement montré favorable à la L1 à 18.

« C’est gentil de me poser la question. Vincent Labrune ne va pas se faire que des amis. Je reste convaincu que l’élite, plus elle est resserrée, mieux c’est. Quand on voit aujourd’hui les calendriers avec des enchaînements qu’on n’a jamais vu…. Forcément, c’est compliqué. Avoir quatre matches de moins en championnat, ça va dans le sens de l’élite. Après vous avoir dit ça, dans les 20 clubs français, il y en a une dizaine qui peuvent se sentir concernés. C’est l’intérêt général ou celui de l’élite. C’est tirer le foot français vers le haut. En disant ça, je ne vais pas me faire que des amis, mais ça me semble quelque chose de très sensé. Ça va dans le sens de l’élite et la Ligue 1 doit aller vers ça. » C’est dit.