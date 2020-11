Vincent Labrune veut révolutionner le football français

Le 10 septembre dernier, Vincent Labrune, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, remportait son duel avec Michel Denisot et était élu, un petit peu à la surprise générale, président de la Ligue de football professionnel (LFP). On ne peut pas dire que son mandat commence sous les meilleurs auspices. En effet, Mediapro le nouveau diffuseur (sur le cycle 2020-2024) d'une partie de la Ligue 1 et de la totalité de la Ligue 2 n'a pas versé sa dernière traite et entend bien renégocier à la baisse son contrat.

Dans son édition de cette semaine, le Journal du Dimanche publie un entretien avec le nouveau grand patron du football français. « J’attends d’eux qu’ils respectent leur engagement et qu’au minimum ils fassent preuve de responsabilité dans le dénouement de la crise qui nous oppose », a commencé par expliquer Vincent Labrune à l'hebdomadaire concernant le conflit entre l'instance et le diffuseur sino-espagnol.

Repasser à 18 en L1 ?

Mais ce n'était qu'un avant-goût. Vincent Labrune a tout un mandat et beaucoup d'idées pour essayer de rendre attractifs nos championnats nationaux professionnels. « Ce que nous traversons est l’occasion de repenser notre modèle. Il faut que nous trouvions le moyen de faire passer un cap aux plus gros clubs, par l’accroissement de leurs revenus. En même temps, il faut chercher à renforcer les plus petits et, par exemple, donner envie aux diffuseurs de miser davantage sur la Ligue 2. Nous devons redessiner le format de nos compétitions. C’est obligatoire, sinon nous mourrons d’ennui en matière de spectacle et d’épuisement en matière d’investissements. De manière générale, en Europe, il y a trop de compétitions, trop de clubs, trop de joueurs. Ça tire le niveau moyen vers le bas », a-t-il ainsi poursuivi.

En d'autres termes, Vincent Labrune pose la question du nombre de formations inscrites dans les deux championnats (Ligue 1 et Ligue 2) et évoque donc un retour à des compétitions avec moins d'écuries en lice. Entre les saisons 1997-98 et 2001-2002, l'élite se jouait à dix-huit clubs (avec deux relégués). Il avait été évoqué de repasser à 18 lors de la saison 2004-2005 et le CA avait même voté cette solution (la Ligue 2 passant à 22). « C'est une décision courageuse. Il avait été décidé avant mon élection de passer à 20 clubs en L1. Mais il est ressorti du bilan que nous avons fait que ce passage était une mauvaise solution. Trente-huit journées, c'est trop », avait déclaré Frédéric Thiriez, le président de l'époque. Finalement, cette restructuration ne verra jamais le jour. Jusqu'à maintenant et Vincent Labrune ?