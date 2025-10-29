Rachid Ghezzal, le pari inattendu de l’OL

Entre Rachid Ghezzal et l’Olympique Lyonnais, c’est une grande histoire d’amour. Celle-ci a débuté en 2004. Passé par le FC Vaulx-en-Velin, l’Algérien a intégré le centre de formation des Gones cette année-là. Il y a fait toutes ses classes avant de passer professionnel. Très apprécié par Jean-Michel Aulas, qui lui avait offert une prolongation de contrat, il avait finalement décliné l’invitation et avait quitté le club de son cœur libre en 2017 après 119 rencontres toutes compétitions confondues avec l’équipe fanion (14 buts). Annoncé du côté de l’AC Milan en Italie, le natif de Décines-Charpieu avait finalement posé ses valises sur le Rocher de Monaco. Un choix qui, à l’époque, était resté en travers de la gorge des dirigeants rhodaniens.

"Rachon" a ensuite continué son bonhomme de chemin, lui qui a défendu les couleurs de Leicester City, de la Fiorentina, de Besiktas et du Çaykur Rizespor. Un club avec lequel il a marqué 4 buts et délivré 2 assists en 25 apparitions la saison passée. Sa dernière là-bas puisque le Fennec s’en est allé libre en fin de saison. Sur le marché, Ghezzal, qui s’est préparé en attendant de trouver crampon à son pied, a été sollicité par des écuries turques et italiennes selon nos informations. En quête d’un renfort offensif sur les ailes, l’OL, qui a avancé ses pions en toute discrétion, s’est finalement invité à la surprise générale dans la course à sa signature. Et autant dire qu’aux yeux de Rachid Ghezzal, les autres équipes ne faisaient pas le poids face à Lyon. Sa ville et son club.

Le retour du Gone de Décines

Huit ans après son grand départ, il a donc retrouvé ses premières amours cet été 2025. Il avait déjà été question d’un come-back en 2021 selon certains médias. Mais le joueur avait démenti tout en ouvrant la porte. «J’ai vu dans la presse et sur les réseaux que la rumeur circulait, mais c’est plus de l’intox que de l’info. Moi, je n’ai eu aucun contact concret en tout cas, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, mais pour le moment, je n’y pense pas.» Le moment est donc enfin venu pour l’Algérien. Plus expérimenté et plus mature dans son jeu, le footballeur âgé de 33 ans revient pour occuper un nouveau rôle. Comme ceux qui l’ont accompagné à ses débuts, c’est à son tour d’encadrer la jeune garde lyonnaise et d’apporter son vécu et ses conseils après avoir pas mal bourlingué.

C’est d’ailleurs ce qu’avait annoncé l’OL dans son communiqué de presse annonçant son retour le 5 septembre dernier. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer le retour de Rachid Ghezzal, libre de tout contrat, qui s’engage jusqu’au 30 juin 2026, avec son club formateur. Le retour de Rachid Ghezzal dépasse le simple cadre sportif : il s’agit aussi d’une aventure personnelle et affective, portée par une volonté commune entre le joueur et l’Olympique Lyonnais. Fort de son expérience du très haut niveau, Rachid constitue un atout pour le club sur le plan sportif, et incarnera également un relais précieux auprès des jeunes joueurs du groupe professionnel, en renforçant le lien naturel entre l’Académie et l’équipe première. Par son état d’esprit exemplaire et sa culture collective, il contribuera également à consolider l’unité et les ambitions du vestiaire.»

Rachid le grand frère

L’OL avait ajouté : «parallèlement, Rachid Ghezzal prépare déjà sa reconversion dans l’encadrement sportif et la formation et a ainsi entamé un cursus de management du sport, qu’il poursuivra en parallèle de sa carrière.» Lancé dans un double projet, Ghezzal est avant tout là pour aider l’équipe comme l’a précisé Paulo Fonseca, très heureux de pouvoir compter sur lui. «Il est bien physiquement, il a besoin de faire plus d’entraînements, il sera dans le groupe mais ne commencera pas. Il est prêt à aider l’équipe. C’est un joueur avec beaucoup d’expérience, qui prend de bonnes décisions, j’aime beaucoup. Il peut apporter toute son expérience. Je vois que c’est un grand professionnel, une bonne personne, et qu’il connaît déjà des joueurs ici.»

À la maison à l’OL, Ghezzal, qui connaît notamment Corentin Tolisso et plusieurs membres du staff et du club, s’est rapidement acclimaté. C’est presque comme s’il n’était jamais parti finalement. Côté terrain, après des entrées en jeu face à Rennes (24 minutes) et contre Angers (1 minute), le n°18 a enchaîné 25 minutes contre Utrecht en Ligue Europa. Le Fennec a d’ailleurs délivré une passe décisive sur le superbe but du "Captain America" Tanner Tessmann. Après la rencontre, il était forcément heureux. «Il y avait énormément de fierté à reporter ce maillot. Je suis très fier de pouvoir le porter à nouveau en Coupe d’Europe et j’espère qu’on va continuer sur cette lancée. En Coupe d’Europe, l’intensité est différente, il n’y a pas de match facile dans cette compétition.»

Un rôle taillé sur mesure

Sur le banc face au LOSC (0 minute jouée), "Rachon" n’était pas dans le groupe convoqué pour affronter le RB Salzbourg en Ligue Europa (victoire 2 à 0). Paulo Fonseca avait expliqué en conférence de presse qu’il n’était pas encore au point. «Rachid ne sera pas titulaire demain. Nous avons décidé de faire un travail physique avec lui. Il a besoin de progresser physiquement, donc il ne commencera pas.» De nouveau remplaçant face à Toulouse (0 minute jouée), il a retrouvé un peu de temps de jeu le 18 octobre contre Nice. Il est entré 22 minutes afin de remplacer Karabec et s’est montré volontaire et remuant sur son côté. Il a enchaîné dimanche soir avec une entrée en jeu contre Strasbourg. L’Algérien a joué 13 minutes et s’est distingué par une frappe contrée.

Ghezzal, qui enchaîne les bouts de matches, totalise ainsi 5 apparitions toutes compétitions confondues (0 titularisation) depuis son retour. Il a joué 84 minutes et a délivré 1 passe décisive. Le footballeur de 33 ans a encore besoin de temps pour retrouver sa meilleure forme et son meilleur niveau. Mais il ne pourra pas compter sur la Ligue Europa pour grappiller des minutes. En effet, l’UEFA a avoué avoir commis une erreur administrative et a annoncé que Ghezzal ne pourrait plus jouer en C3 durant la phase de championnat, soit jusqu’au mois de janvier. Interogé à ce sujet en conférence de presse, Paulo Fonseca était désolé pour son joueur, qui fournit beaucoup d’efforts pour être au niveau.

Plusieurs contre-temps depuis ses débuts

« Il a beaucoup travaillé ces deux dernières semaines, il a beaucoup progressé physiquement. Malheureusement, il ne pourra plus être qualifié pour jouer le prochain match et en Europa League à cause d’un souci contractuel, mais ça ne pose aucun problème qu’il ait joué le match précédent. Il y a eu une clarification d’un point de règlement de l’UEFA.» Malgré ce contre-temps, l’OL avance avec prudence et espère pouvoir compter sur lui dans son jardin du Groupama Stadium de Décines. Une ville où il est né en tant que personne et footballeur. L’endroit idéal donc pour entamer une nouvelle union placée sous le signe du succès. Pour le moment, ces secondes noces ne commencent pas idéalement.

Mais Rachid Ghezzal a encore du temps et surtout l’envie pour rectifier le tir, lui qui se sent bien physiquement depuis une à deux semaines nous a-t-on fait savoir. Revenu à Lyon avec humilité, il est patient et veut aider l’équipe dans laquelle il se sent très bien. Il pourrait d’ailleurs être une solution pour compenser l’absence de Malick Fofana comme l’a avoué Paulo Fonseca mardi en conférence de presse. Malgré la décision de l’UEFA concernant sa participation en Ligue Europa, il espère avoir du temps de jeu, est toujours très motivé et compte donner le maximum pour jouer en Ligue 1. Pourquoi pas ce mercredi face au Paris FC.