Commenter 8
Liga

Antoine Griezmann dévoile son joueur parfait étonnant

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Antoine Griezmann @Maxppp

C’est une tendance sur les réseaux sociaux en ce moment : les joueurs et les personnalités construisent leur joueur parfait, avec des attributs qu’ils vont piocher un peu partout. Pour Decathlon, Antoine Griezmann s’est essayé à ce jeu et le résultat est assez étonnant.

Footballogue
Antoine Griezmann construit 𝗦𝗢𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧 ! 🐐

🏃 Vitesse : Marcos Llorente
🎯 Passe : Koke
💪 Force : Pogba
⚽️ Finition : Kane
👨 Tête : Batistuta
🧠 Vision de jeu : Xavi
😎 Style vestimentaire : Dembélé
✨ Aura : Griezmann
🕺 Célébration : Pauleta
🌪️ Skills : Neymar Jr
🚀 Coup Franc : Grimaldo
🫁 Endurance : Kanté

(IG : decathlon_espana)
Voir sur X

Pour les passes, il a par exemple choisi son coéquipier Koke, alors que ses compatriotes Pogba, Ousmane Dembélé et N’Golo sont respectivement mentionnés pour le côté force pour le Monégasque, le style vestimentaire pour le Parisien et l’endurance pour l’ancien de Caen et de Chelsea. Petit côté puriste pour Grizi également en citant Batistuta pour le jeu de tête !

Pub. le - MAJ le
